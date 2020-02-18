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Украинка победила на фестивале циркового искусства в Испании: детали и фото

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 19:19
Украинка победила на фестивале циркового искусства в Испании: детали и фото
Украинка выиграла на фестивале циркового искусства в Испании (фото: коллаж РБК-Украина)

Юная украинка Амели Билык стала победительницей фестиваля циркового искусства в Испании

Украинка Амели Билык победила на международном фестивале циркового искусства Circus de Albacete, который проходил в испанском городе Альбасете. Девушка является воспитанницей циркового отделения Киевской детской музыкальной школы №14 имени Д. Кабалевского.

Судей покорили впечатляющие акробатические трюки девушки, и они по результатам соревнований наградили артистку дипломом и статуэткой победителя.

Украинка победила на фестивале циркового искусства в Испании: детали и фотоУкраинка победила на фестивале циркового искусства в Испании: детали и фотоУкраинка победила на фестивале циркового искусства в Испании: детали и фото

Амели Билык стала победительницей Circus de Albacete (фото: facebook.com/solorgovua)

Стоит отметить, что это был уже 13 фестиваль, и за победу соревновались десятки талантливых цирковых коллективов и солистов со всего мира. Об этом сообщает Соломенская районная в городе Киеве государственная администрация на своей странице в Facebook.

Украинка победила на фестивале циркового искусства в Испании: детали и фотоУкраинка победила на фестивале циркового искусства в Испании: детали и фото

Амели Билык стала победительницей Circus de Albacete (фото: facebook.com/solorgovua)

Напомним, что украинка Елена Андреичева получила престижную премию Оскар 2020 за документальный короткометражный фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)".

В фильме показана жизнь юных девочек в Афганистане, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле.

Ранее сообщалось о том, что украинка Алена Федченко помогла принимать роды на борту самолета, который летел из Доха в Бангкок. Ночью капитан воздушного судна сообщил, что нужна помочь врача, поскольку у гражданки Таиланда начались роды.

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