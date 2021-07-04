Сумасшедшие деньги: сколько заработала сборная Украины на Евро 2020

Сборная Украины завершила свое выступление на Евро 2020 после поражения от Англии в четвертьфинале. Несмотря на то, что подопечные Андрея Шевченко проиграли в сухую 4:0, сегодня, 4 июля, команду встречали в аэропорту "Борисполь" восторженные болельщики. При этом на чемпионате Европы команда заработала 16 миллионов евро.

В итоговую сумму выплат от УЕФА входит:

участие в финальной стадии Евро 2020 - 9,25 миллиона евро;

победа над Северной Македонией (2:1) - 1,5 миллиона евро;

выход в 1/8 финала турнира - 2 миллиона евро;

выход в 1/4 финала турнира - 3,25 миллиона евро.

Отметим, сборная Украина впервые в истории смогла выйти не только в плей-офф чемпионата Европы, но и дойти до 1/4 финала. Таким образом Украина на Евро 2020 вошла в восьмерку сильнейших команд Европы.

Украина также установила много рекордов в матче со Швецией. К примеру, Форвард сборной Украины Артем Довбик вошел в историю чемпионата Европы, как тот, кто забил самый поздний победный гол (120:37). До этого рекорд принадлежал французу Мишелю Платини. Он забил гол на Евро 1984 в ворота Португалии на 118 минуте.