Шестирічна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок російських обстрілів, повертається до тренувань (відео)

Що відомо про Сашу Паскаль

У травні 2022 року російські військові обстріляли населені пункти в Білгород-Дністровському районі на Одещині. Внаслідок цього шестирічну Олександру Паскаль завалило під уламками будинку.

Два тижні вона пробула в реанімації, втратила ногу та разом із тим можливість займатися улюбленою справою - гімнастикою.

Маленька Саша Паскаль на реабілітації в Австрії (фото: suspilne.media)

Проте завдяки благодійникам дівчинка отримала перший протез та пройшла лікування в Австрії. Дівчинці довелося заново вчитися сидіти та ходити. Але вже сьогодні вона знову в Україні та повертається до тренувань, якими займалася з 3 років.

Саша Паскаль займається гімнастикою з протезом (фото: omr.gov.ua)

Мама Саша розповіла "Суспільному", що моральний стан доньки також значно покращився, але вона не припиняє запитувати, чому це сталося саме з нею.