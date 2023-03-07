"Альбіна була розумною, любила малювати": деталі загадкової смерті 14-річної українки в Англії

З'ясувалося, що юна українка Альбіна Євко проживала разом із мамою у районі Доліш на півдні Сполученого Королівства, де знайшли тимчасовий прихисток після вторгнення РФ.

Британська поліція з'ясувала ім'я померлої за загадкових обставин 14-річної дівчинки з України, яка загинула в лікарні після виявлення без свідомості на пляжі в південному Девоні минулої суботи.

Про це 7 березня передали у прес-службі поліції Девона та Корнуолла.

Деталі трагедії

Правоохоронці продовжують вивчати обставини смерті дівчинки-підлітка. Зазначається, що інформацію про її зникнення правоохоронці отримали 4 березня.

Локалізовані обшуки пройшли за підтримки поліцейського вертольота та берегової охорони, а знайшли 14-річну постраждалу на пляжі Доліш у непритомному стані.

Згодом дівчинку перевезли повітрям до Королівської лікарні Девона та Ексетер, де пізніше пацієнтка померла. Було проведено ідентифікацію, яка підтвердила особу українки.

Розслідування триває

Мама дівчинки Інна Євко після трагедії сказала, що вона з родиною "спустошена втратою нашої чарівної Альбіни. Ніщо ніколи не замінить її у наших серцях".

За словами детектива-інспектора Беккі Девіс, розслідування триває, і поліція намагається зібрати всі дані про останні години Альбіни.

"Офіцери продовжують проводити розслідування від дверей до дверей, адже ми намагаємося встановити будь-яких свідків чи кадри відеоспостереження, які зафіксують пересування Альбіни", - каже детектив.

При цьому Девіс зазначає, що "хоча ця смерть залишається незрозумілою, ми поки що не вважаємо її підозрілою".

Судовий розгляд має відбутися в четвер, і поки поліція чекає на їх результати, а також закликає надати сім'ї та близьким Альбіни "простір і конфіденційність, коли вони змиряться зі своєю втратою".

Представники поліції Девона опублікували фото померлої 14-річної українки.

Альбіна Євко (фото: facebook.com/DevonAndCornwallPolice)

Добра та дбайлива дівчинка, яка любила малювати

Директор коледжу Доліш Сем Бенкс, де Альбіна навчалася у 9-му класі, вшанував пам'ять підлітка, передає Daily.Mail.

"Всі в нашій шкільній спільноті були спустошені, дізнавшись про трагічну смерть однієї з наших учениць 9 класу, Альбіни Євко. Наші думки наразі з родиною та близькими Альбіни, і ми висловлюємо їм наші глибокі співчуття та пропозиції підтримки", - сказав він.

У навчальному закладі організували постійну емоційну підтримку для всіх, хто знав дівчинку.

Жителі Доліша продовжують висловлювати своє потрясіння з приводу смерті Альбіни. Мама дівчинки Інна Євко - фахівець у сфері IT - проживала з нею в будинку в приймаючій родині після виїзду з України через повномасштабне вторгнення РФ.

"Я хочу вшанувати пам'ять дочки моєї подруги з України. Вона була не тільки юною, а й дуже яскравою, розумною, цікавою, любила малювати. Вона була хорошою людиною. Не можу повірити, що це могло статися з нею", - сказав один із близьких друзів сім'ї в Доліші.

Він додає, що Альбіна завжди обговорювала з мамою, що вона робитиме і куди піде.

"Дуже шкода, що медицина не встигла допомогти. Будь ласка, допоможіть нам з'ясувати, що сталося, щоб ми могли попередити всіх, що таких помилок не було не лише серед українських дітей, а й серед англійських дітей", - сказав друг сім'ї.

Місце, де на пляжі приморського курортного містечка Девон була знайдена дівчинка (фото: dailymail.co.uk)

Учні місцевої школи, в якій навчалася дівчинка, описують Альбіну як "добру і турботливу людину", повідомляє The Sun.

"Вона ходила до моєї школи. Це так сумно, вона була милою дівчиною", - сказав один зі школярів.

"Вона була такою доброю і турботливою людиною, і так сумно бачити, як вона пішла", - додав інший учень.

"Я геть нажахана, я думаю, що це жахливо. Я сподіваюся, що це не хтось інший був причиною цього... Ми потоваришували з багатьма українськими сім'ями - багато хто з тих, з ким ми справді потоваришували, поїхали назад", - сказала 72-річна волонтерка з магазину Дитячого товариства в Доліші Керол Еванс.