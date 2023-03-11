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Шестирічна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок російських обстрілів, повертається до тренувань (відео)

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Одеса, Субота 11 березня 2023 10:54
Шестирічна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок російських обстрілів, повертається до тренувань (відео) Саша Паскаль втратила кінцівку внаслідок обстрілів Одеси (фото: omr.gov.ua)
Автор: Юлія Гаюк

У травні 2022 Росія обстріляла Білгород-Дністровський район на Одещині, внаслідок чого шестирічна Саша Паскаль втратила ногу. Проте сьогодні дівчинка повертається до тренувань з улюбленої справи - гімнастики.

Світлинами з занять незламної Саші публікують на офіційному сайті міста Одеса.

Що відомо про Сашу Паскаль

У травні 2022 року російські військові обстріляли населені пункти в Білгород-Дністровському районі на Одещині. Внаслідок цього шестирічну Олександру Паскаль завалило під уламками будинку.

Два тижні вона пробула в реанімації, втратила ногу та разом із тим можливість займатися улюбленою справою - гімнастикою.

Шестирічна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок російських обстрілів, повертається до тренувань (відео)Шестирічна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок російських обстрілів, повертається до тренувань (відео)

Маленька Саша Паскаль на реабілітації в Австрії (фото: suspilne.media)

Проте завдяки благодійникам дівчинка отримала перший протез та пройшла лікування в Австрії. Дівчинці довелося заново вчитися сидіти та ходити. Але вже сьогодні вона знову в Україні та повертається до тренувань, якими займалася з 3 років.

Шестирічна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок російських обстрілів, повертається до тренувань (відео)Шестирічна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок російських обстрілів, повертається до тренувань (відео)Шестирічна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок російських обстрілів, повертається до тренувань (відео)

Саша Паскаль займається гімнастикою з протезом (фото: omr.gov.ua)

Мама Саша розповіла "Суспільному", що моральний стан доньки також значно покращився, але вона не припиняє запитувати, чому це сталося саме з нею.

Раніше ми розповідали, що відомо про 14-річну українку, яка таємниче загинула в Британії.

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