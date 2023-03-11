Шестирічна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок російських обстрілів, повертається до тренувань (відео)
У травні 2022 Росія обстріляла Білгород-Дністровський район на Одещині, внаслідок чого шестирічна Саша Паскаль втратила ногу. Проте сьогодні дівчинка повертається до тренувань з улюбленої справи - гімнастики.
Світлинами з занять незламної Саші публікують на офіційному сайті міста Одеса.
Що відомо про Сашу Паскаль
У травні 2022 року російські військові обстріляли населені пункти в Білгород-Дністровському районі на Одещині. Внаслідок цього шестирічну Олександру Паскаль завалило під уламками будинку.
Два тижні вона пробула в реанімації, втратила ногу та разом із тим можливість займатися улюбленою справою - гімнастикою.
Маленька Саша Паскаль на реабілітації в Австрії (фото: suspilne.media)
Проте завдяки благодійникам дівчинка отримала перший протез та пройшла лікування в Австрії. Дівчинці довелося заново вчитися сидіти та ходити. Але вже сьогодні вона знову в Україні та повертається до тренувань, якими займалася з 3 років.
Саша Паскаль займається гімнастикою з протезом (фото: omr.gov.ua)
Мама Саша розповіла "Суспільному", що моральний стан доньки також значно покращився, але вона не припиняє запитувати, чому це сталося саме з нею.
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