ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шестилетняя гимнастка, потерявшая ногу в результате российских обстрелов, возвращается к тренировкам (видео)

Новина українською →
Одесса, Суббота 11 марта 2023 10:54
Шестилетняя гимнастка, потерявшая ногу в результате российских обстрелов, возвращается к тренировкам (видео) Саша Паскаль потеряла конечность в результате обстрелов Одессы (фото: omr.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

В мае 2022 года Россия обстреляла Белгород-Днестровский район в Одесской области, в результате чего шестилетняя Саша Паскаль потеряла ногу. Однако сегодня девочка возвращается к тренировкам по любимому делу - гимнастике.

Фотографиями с занятий несокрушимой Саши публикуют на официальном сайте города Одесса.

Что известно о Саше Паскале

В мае 2022 года российские военные обстреляли населенные пункты в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате шестилетнюю Александру Паскаль завалило под обломками дома.

Две недели она пробыла в реанимации, потеряла ногу и вместе с тем возможность заниматься любимым делом - гимнастикой.

Шестилетняя гимнастка, потерявшая ногу в результате российских обстрелов, возвращается к тренировкам (видео)Шестилетняя гимнастка, потерявшая ногу в результате российских обстрелов, возвращается к тренировкам (видео)

Маленькая Саша Паскаль на реабилитации в Австрии (фото: suspilne.media)

Однако благодаря благотворителям девочка получила первый протез и прошла лечение в Австрии. Девочке пришлось снова учиться сидеть и ходить. Но уже сегодня она снова в Украине и возвращается к тренировкам, которыми занималась с 3 лет.

Шестилетняя гимнастка, потерявшая ногу в результате российских обстрелов, возвращается к тренировкам (видео)Шестилетняя гимнастка, потерявшая ногу в результате российских обстрелов, возвращается к тренировкам (видео)Шестилетняя гимнастка, потерявшая ногу в результате российских обстрелов, возвращается к тренировкам (видео)

Саша Паскаль занимается гимнастикой с протезом (фото: omr.gov.ua)

Мама Саша рассказала "Суспільному", что моральное состояние дочери также значительно улучшилось, но она не перестает спрашивать, почему это произошло именно с ней.

Ранее мы рассказывали, что известно о 14-летней украинке, таинственно погибшей в Британии.

Читайте также, как первая королева красоты Броваров издевалась над детьми вместе с сожителем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Дети войны