Шестилетняя гимнастка, потерявшая ногу в результате российских обстрелов, возвращается к тренировкам (видео)

В мае 2022 года Россия обстреляла Белгород-Днестровский район в Одесской области, в результате чего шестилетняя Саша Паскаль потеряла ногу. Однако сегодня девочка возвращается к тренировкам по любимому делу - гимнастике.

Что известно о Саше Паскале

В мае 2022 года российские военные обстреляли населенные пункты в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате шестилетнюю Александру Паскаль завалило под обломками дома.

Две недели она пробыла в реанимации, потеряла ногу и вместе с тем возможность заниматься любимым делом - гимнастикой.

Маленькая Саша Паскаль на реабилитации в Австрии (фото: suspilne.media)

Однако благодаря благотворителям девочка получила первый протез и прошла лечение в Австрии. Девочке пришлось снова учиться сидеть и ходить. Но уже сегодня она снова в Украине и возвращается к тренировкам, которыми занималась с 3 лет.

Саша Паскаль занимается гимнастикой с протезом (фото: omr.gov.ua)

Мама Саша рассказала "Суспільному", что моральное состояние дочери также значительно улучшилось, но она не перестает спрашивать, почему это произошло именно с ней.