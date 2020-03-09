Почти шесть лет я ждал: Сенцов предсказал крах России

Олег Сенцов предсказал крах Российской Федерации из-за "нефтяной войны", которая разгорелась между Саудовской Аравией и Россией. Он сравнил нынешнюю ситуацию с обвалом на фондовых рынках с сюжетом книги "Черный лебедь" Нассима Талеба.

Как написал Олег Сенцов на своей странице в Facebook, в книге Талеба, которую ему прислали в тюрьму, идет речь о теории непредвиденных событий. Они могут случиться внезапно и привести к катастрофическим последствиям.

"Почти шесть лет я ждал, когда эта птица неизбежности накроет своими крыльями Россию, делавшую все, чтобы ускорить ее прилет", - написал бывший узник Кремля.

Он добавил, что проблемы с ценами на нефть приведут к запуску разрушительных процессов, которые приведут не только к краху Российской Федерации, но и к краху правления Владимира Путина.

"Сегодня началась необъявленная война за нефтерынок – Саудовская Аравия начала демпинговать в ответ на отказ РФ дальнейшего уменьшения добывания этого сырья. Нефть, а вслед за ней и рубль, начали свое быстрое падение. Цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду, который, надеюсь, приведет к запуску разрушительных процессов в экономике агрессора. Путин, который является ярым сторонником Советского Союза, ведет свою страну по тому же пути, на конечной остановке которого стоит табличка "Крах", - отметил Олег Сенцов.

Скриншот поста