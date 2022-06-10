UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого лета

Модные платья на лето (коллаж Styler, фото: instagram.com/nata_moskalenko_)
Автор: Марина Настевич

Согласитесь, платье - та вещь, которая летом приобретает особое значение для девушек! Даже те, кто не носит их вообще в другие сезоны, летом пополняют гардероб парочкой.

Стилист Ната Москаленко рассказала в Instagram о главных трендах на лето 2022, чтобы каждая из нас нашла то самое платье, которое будет отражать характерный стиль и которое не захочется снимать весь сезон.

Эксперт отметила, что характерный стиль - это и есть те самые способы стилизации, которые каждая девушка создает сама. Например, одно платье десять девушек будут носить и стилизовать совершенно по разному( обувь, сумки, украшения, верхний слой одежды).

Модные платья на лето 2022:

Вырезы

Это проверенный способ обратить на себя внимание, тем более что в моде необычные разрезы, например, фигурные или поперечные на талии, плече, рукавах.

Цветочный принт

Лучшим вариантом повседневного летнего платья будут модели с принтом в виде цветов.

Мини

Лен

Трикотажные

Они сочетаются почти с любой обувью, что позволяет создавать образы на все случаи жизни.

Кроше, сетки, макраме

Платье-сетку многие дизайнеры называют универсальным, хотя уместно оно не всегда. Важно правильно подбирать размер сетки (она не должна быть чересчур крупной) и слой одежды под нее, только тогда образ будет лаконичным.

Открытая спина

Стяжки, драпировка

Шелковые

Эти платья будут носить все летом 2022 (фото: instagram.com/nata_moskalenko_)

Напомним, ранее стилист назвал главные тренды лета 2022, среди которых этнические мотивы, льняная одежда, минималистичный романтизм и другие.

Мы также писали, какие пять моделей купальников будут самыми модными и трендовыми летом 2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды