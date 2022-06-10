Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа

Погодьтеся, плаття - та річ, яка влітку набуває особливого значення для дівчат! Навіть ті, хто не носить їх взагалі в інші сезони, влітку поповнюють гардероб парочкою.
Стиліст Ната Москаленко розповіла в Instagram про головні тренди на літо 2022, щоб кожна з нас знайшла те саме плаття, яке буде відображати характерний стиль і яке не захочеться знімати весь сезон.
Експерт зазначила, що характерний стиль - це і є ті самі способи стилізації, які кожна дівчина створює сама. Наприклад, одну сукню десять дівчат будуть носити і стилізувати абсолютно по-різному (взуття, сумки, прикраси, верхній шар одягу).
Виріз
Це перевірений спосіб звернути на себе увагу, тим більше що в моді незвичайні розрізи, наприклад, фігурні або поперечні на талії, плечі, рукавах.
Квітковий принт
Кращим варіантом повсякденного літнього плаття будуть моделі з принтом у вигляді квітів.
Міні
Льон
Трикотажні
Вони поєднуються майже з будь-яким взуттям, що дозволяє створювати образи на всі випадки життя.
Кроше, сітки, макраме
Плаття-сітку багато дизайнерів називають універсальним, хоча доречно воно не завжди. Важливо правильно підбирати розмір сітки (вона не повинна бути надто великою) і шар одягу під неї, тільки тоді образ буде лаконічним.
Відкрита спина
Стяжки, драпірування
Шовкові
Нагадаємо, раніше стиліст назвав головні тренди літа 2022, серед яких етнічні мотиви, лляний одяг, мінімалістичний романтизм та інші.
Ми також писали, які п'ять моделей купальників будуть наймоднішими і трендовими влітку 2022.