Шеф-повар поделился секретом идеального теста для пиццы: будет как в ресторане

Пицца является одним из самых популярных блюд в украинских ресторанах. Наверняка, многие пытались приготовить итальянское блюда дома, но не всегда удачно. Эксперт поделился некоторыми секретами теста для пиццы дома, чтобы было вкусно, как в вашем любимом заведении.
Об этом нам рассказал Андрей Архипенко, бренд-шеф сети "ПиццаХата".
1. Наливаем в емкость воду (можно немного подогреть или комнатной температуры, чтобы дрожжи быстрее растворились), кладем туда дрожжи, перемешиваем до полного растворения и даем постоять несколько минут.
Фото: Добавляем в теплую воду дрожжи (Андрей Архипенко)
2. В воду добавляем муку (обязательно перед этим нужно просеять, чтобы мука насытилась кислородом, что сделает ее более воздушной и тесто будет более пышным и лучше подниматься), сахар и соль.
Фото: Добавляем просеянную муку (Андрей Архипенко)
3. Начинаем замешивать тесто до полного замеса, пока все не станет однородным.
Фото: Замешиваем тесто (Андрей Архипенко)
4. Убираем готовое тесто обратно в емкость, накрываем пакетом, пленкой или полотенцем сверху.
Фото: Готовое тесто накрываем и ставим в холодильник (Андрей Архипенко)
"Есть небольшой секрет - пицца получится вкуснее, если тесто настоится в прохладном месте (в холодильнике) около суток, но часов 5-6 будет достаточно, и вы ощутите разницу", - рассказал Андрей.
А толщина коржа при раскатке должна быть 1-2 см - не больше.
Фото: Андрей Архипенко
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