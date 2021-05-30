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Шеф-кухар поділився секретом ідеального тіста для піци: буде як у ресторані

Автор: Світлана Мащенко

Піца є одним з найпопулярніших страв в українських ресторанах. Напевно, багато хто намагався приготувати італійську страву вдома, але не завжди вдало. Експерт поділився деякими секретами тіста для піци вдома, щоб було смачно, як у вашому улюбленому закладі.

Про це нам розповів Андрій Архипенко, бренд-шеф мережі "ПіцаХата".

Інгредієнти для приготування правильного тіста для піци

  • Вода - 120 мл
  • Дріжджі (бажано пресовані) - 5 г
  • Борошно - 240 г
  • Сіль - 1/2 ч. л. (3 г)
  • Цукор - 1/2 ч. л. (2 г)

Покрокове приготування тіста

1. Наливаємо в місткість воду (можна трохи підігріти або кімнатної температури, щоб дріжджі швидше розчинилися), кладемо туди дріжджі, перемішуємо до повного розчинення і даємо постояти кілька хвилин.

Фото: Додаємо в теплу воду дріжджі (Андрій Архипенко)

2. У воду додаємо борошно (обов'язково перед цим потрібно просіяти, щоб борошно наситилося киснем, що зробить його більш повітряним і тісто буде більш пишним і краще підніматися), цукор і сіль.

Фото: Додаємо просіяне борошно (Андрій Архипенко)

3. Починаємо замішувати тісто до повного замісу, поки все не стане однорідним.

Фото: Замішуємо тісто (Андрій Архипенко)

4. Прибираємо готове тісто назад в місткість, накриваємо пакетом, плівкою або рушником зверху.

Фото: Готове тісто накриваємо і ставимо в холодильник (Андрій Архипенко)

"Є невеликий секрет - піца вийде смачніше, якщо тісто настоїться в прохолодному місці (в холодильнику) близько доби, але годин 5-6 буде достатньо, і ви відчуєте різницю", - розповів Андрій.

А товщина коржа при рокатуванні повинна бути 1-2 см - не більше.

Фото: Андрій Архипенко

Раніше Андрій Архипенко також розповів нам, як правильно зварити рис, щоб приготувати смачні суші вдома, як в ресторані.

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