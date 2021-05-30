Шеф-кухар поділився секретом ідеального тіста для піци: буде як у ресторані
Піца є одним з найпопулярніших страв в українських ресторанах. Напевно, багато хто намагався приготувати італійську страву вдома, але не завжди вдало. Експерт поділився деякими секретами тіста для піци вдома, щоб було смачно, як у вашому улюбленому закладі.
Про це нам розповів Андрій Архипенко, бренд-шеф мережі "ПіцаХата".
Інгредієнти для приготування правильного тіста для піци
- Вода - 120 мл
- Дріжджі (бажано пресовані) - 5 г
- Борошно - 240 г
- Сіль - 1/2 ч. л. (3 г)
- Цукор - 1/2 ч. л. (2 г)
Покрокове приготування тіста
1. Наливаємо в місткість воду (можна трохи підігріти або кімнатної температури, щоб дріжджі швидше розчинилися), кладемо туди дріжджі, перемішуємо до повного розчинення і даємо постояти кілька хвилин.
Фото: Додаємо в теплу воду дріжджі (Андрій Архипенко)
2. У воду додаємо борошно (обов'язково перед цим потрібно просіяти, щоб борошно наситилося киснем, що зробить його більш повітряним і тісто буде більш пишним і краще підніматися), цукор і сіль.
Фото: Додаємо просіяне борошно (Андрій Архипенко)
3. Починаємо замішувати тісто до повного замісу, поки все не стане однорідним.
Фото: Замішуємо тісто (Андрій Архипенко)
4. Прибираємо готове тісто назад в місткість, накриваємо пакетом, плівкою або рушником зверху.
Фото: Готове тісто накриваємо і ставимо в холодильник (Андрій Архипенко)
"Є невеликий секрет - піца вийде смачніше, якщо тісто настоїться в прохолодному місці (в холодильнику) близько доби, але годин 5-6 буде достатньо, і ви відчуєте різницю", - розповів Андрій.
А товщина коржа при рокатуванні повинна бути 1-2 см - не більше.
Фото: Андрій Архипенко
Раніше Андрій Архипенко також розповів нам, як правильно зварити рис, щоб приготувати смачні суші вдома, як в ресторані.