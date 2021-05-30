ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шеф-кухар поділився секретом ідеального тіста для піци: буде як у ресторані

Новость на русском →
Неділя 30 травня 2021 16:48
Шеф-кухар поділився секретом ідеального тіста для піци: буде як у ресторані Фото: Як приготувати тісто для піци вдома (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Піца є одним з найпопулярніших страв в українських ресторанах. Напевно, багато хто намагався приготувати італійську страву вдома, але не завжди вдало. Експерт поділився деякими секретами тіста для піци вдома, щоб було смачно, як у вашому улюбленому закладі.

Про це нам розповів Андрій Архипенко, бренд-шеф мережі "ПіцаХата".

Інгредієнти для приготування правильного тіста для піци

  • Вода - 120 мл
  • Дріжджі (бажано пресовані) - 5 г
  • Борошно - 240 г
  • Сіль - 1/2 ч. л. (3 г)
  • Цукор - 1/2 ч. л. (2 г)

Покрокове приготування тіста

1. Наливаємо в місткість воду (можна трохи підігріти або кімнатної температури, щоб дріжджі швидше розчинилися), кладемо туди дріжджі, перемішуємо до повного розчинення і даємо постояти кілька хвилин.

Шеф-кухар поділився секретом ідеального тіста для піци: буде як у ресторані

Фото: Додаємо в теплу воду дріжджі (Андрій Архипенко)

2. У воду додаємо борошно (обов'язково перед цим потрібно просіяти, щоб борошно наситилося киснем, що зробить його більш повітряним і тісто буде більш пишним і краще підніматися), цукор і сіль.

Шеф-кухар поділився секретом ідеального тіста для піци: буде як у ресторані

Фото: Додаємо просіяне борошно (Андрій Архипенко)

3. Починаємо замішувати тісто до повного замісу, поки все не стане однорідним.

Шеф-кухар поділився секретом ідеального тіста для піци: буде як у рестораніШеф-кухар поділився секретом ідеального тіста для піци: буде як у ресторані

Фото: Замішуємо тісто (Андрій Архипенко)

4. Прибираємо готове тісто назад в місткість, накриваємо пакетом, плівкою або рушником зверху.

Шеф-кухар поділився секретом ідеального тіста для піци: буде як у ресторані

Фото: Готове тісто накриваємо і ставимо в холодильник (Андрій Архипенко)

"Є невеликий секрет - піца вийде смачніше, якщо тісто настоїться в прохолодному місці (в холодильнику) близько доби, але годин 5-6 буде достатньо, і ви відчуєте різницю", - розповів Андрій.

А товщина коржа при рокатуванні повинна бути 1-2 см - не більше.

Шеф-кухар поділився секретом ідеального тіста для піци: буде як у ресторані

Фото: Андрій Архипенко

Раніше Андрій Архипенко також розповів нам, як правильно зварити рис, щоб приготувати смачні суші вдома, як в ресторані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя рецепт пицца
LITE
В тренді універсальність: Андре Тан розповів, як стати королевою випускного
В тренді універсальність: Андре Тан розповів, як стати королевою випускного