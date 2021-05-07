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Шеф-повар назвал три главных правила приготовления вкусного шашлыка на мангале

Автор: Дмитрий Войналович

Для того, чтобы приготовить вкусный и полезный шашлык на мангале, от которого все будут в восторге, достаточно придерживаться всего трех правил.

Их в "Полезной программе" озвучил известный шеф-повар Даниил Яковенко.

Правила приготовления вкусного шашлыка на мангале

По словам кулинара, для углей лучше всего подойдут сухие дрова из дуба, липы, березы и фруктовых деревьев.

Также он напоминает: традиционно шашлык готовится над тлеющими углями. При этом, шампуры нужно выкладывать на мангал плотно.

"Первые 3-5 минут следим за тем, чтобы мясо покрылось корочкой и сохранило сок в середине. А потом шампуры нужно переворачивать каждые 2-3 минуты, чтобы шашлык не подгорел и прожарился равномерно", - советует Яковенко.

Также не забываем, что среднее время приготовления шашлыка - 15-20 минут.

Чтобы проверить готовность, нужно надрезать кусок мяса и слегка нажать на него. Если выделяется бесцветный сок, значит, пришло время снимать шампуры с мангала. Если сок красного оттенка - еще немного подождать.

Фруктовый маринад для шашлыка

Также во время ток-шоу повар поделился оригинальным рецептом маринада с грузинским акцентом.

Ингредиенты (на 800 г шашлыка):

  • соль и перец - по вкусу,
  • кориандр - щепотка,
  • лавровый лист - 1 шт.,
  • красный лук - 1/2 шт.,
  • помидор - 1/2 шт.,
  • гранатовый сок - 200 г,
  • растительное масло - 100 мл,
  • лимон - 1/2 шт.,
  • розмарин - 1 веточка.

Приготовление маринада

Крупные куски мяса посыпаем солью, перцем, добавляем кориандр, лавровый лист и хорошо перемешиваем.

Нарезаем красный лук и помидор, отправляем их к мясу.

Добавляем туда же свежевыжатый гранатовый сок, перемешиваем.

Теперь добавляем растительное масло, снова тщательно перемешиваем.

Когда масло равномерно распределится по мясу, добавим сок лимона и розмарин.

Маринуем мясо 2-3 часа.

Ранее врач назвал самый опасный маринад для шашлыка, который выделяет канцерогены и может сильно навредить вашему здоровью.

Также недавно нутрициолог озвучила несколько секретов, как ходить на шашлыки с удовольствием и правильно - без вреда для фигуры.

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