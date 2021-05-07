Шеф-повар назвал три главных правила приготовления вкусного шашлыка на мангале

Для того, чтобы приготовить вкусный и полезный шашлык на мангале, от которого все будут в восторге, достаточно придерживаться всего трех правил.
Их в "Полезной программе" озвучил известный шеф-повар Даниил Яковенко.
По словам кулинара, для углей лучше всего подойдут сухие дрова из дуба, липы, березы и фруктовых деревьев.
Также он напоминает: традиционно шашлык готовится над тлеющими углями. При этом, шампуры нужно выкладывать на мангал плотно.
"Первые 3-5 минут следим за тем, чтобы мясо покрылось корочкой и сохранило сок в середине. А потом шампуры нужно переворачивать каждые 2-3 минуты, чтобы шашлык не подгорел и прожарился равномерно", - советует Яковенко.
Также не забываем, что среднее время приготовления шашлыка - 15-20 минут.
Чтобы проверить готовность, нужно надрезать кусок мяса и слегка нажать на него. Если выделяется бесцветный сок, значит, пришло время снимать шампуры с мангала. Если сок красного оттенка - еще немного подождать.
Также во время ток-шоу повар поделился оригинальным рецептом маринада с грузинским акцентом.
Ингредиенты (на 800 г шашлыка):
Приготовление маринада
Крупные куски мяса посыпаем солью, перцем, добавляем кориандр, лавровый лист и хорошо перемешиваем.
Нарезаем красный лук и помидор, отправляем их к мясу.
Добавляем туда же свежевыжатый гранатовый сок, перемешиваем.
Теперь добавляем растительное масло, снова тщательно перемешиваем.
Когда масло равномерно распределится по мясу, добавим сок лимона и розмарин.
Маринуем мясо 2-3 часа.
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