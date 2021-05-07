Шеф-кухар назвав три головні правила приготування смачного шашлику на мангалі

Правила приготування смачного шашлику на мангалі

За словами кулінара, для вугілля найкраще підійдуть сухі дрова з дуба, липи, берези і фруктових дерев.

Також він нагадує: традиційно шашлик готується над тліючим вугіллям. При цьому, шампури потрібно викладати на мангал щільно.

"Перші 3-5 хвилин стежимо за тим, щоб м'ясо покрилося скоринкою і зберегло сік в середині. А потім шампури потрібно перевертати кожні 2-3 хвилини, щоб шашлик не підгорів і присмажився рівномірно", - радить Яковенко.

Також не забуваємо, що середній час приготування шашлику - 15-20 хвилин.

Щоб перевірити готовність, потрібно надрізати шматок м'яса і злегка натиснути на нього. Якщо виділяється безбарвний сік, значить, прийшов час знімати шампури з мангала. Якщо сік червоного відтінку - ще трохи почекати.

Фруктовий маринад для шашлику

Також під час ток-шоу кухар поділився оригінальним рецептом маринаду з грузинським акцентом.



Інгредієнти (на 800 г шашлику):

сіль і перець - за смаком,

коріандр - щіпка,

лавровий лист - 1 шт.,

червона цибуля - 1/2 шт.,

помідор - 1/2 шт.,

гранатовий сік - 200 г,

рослинна олія - 100 мл,

лимон - 1/2 шт.,

розмарин - 1 гілочка.

Приготування маринаду

Великі шматки м'яса посипаємо сіллю, перцем, додаємо коріандр, лавровий лист і добре перемішуємо.

Нарізаємо червону цибулю і помідор, відправляємо їх до м'яса.

Додаємо туди ж свіжовичавлений гранатовий сік, перемішуємо.

Тепер додаємо рослинне масло, знову ретельно перемішуємо.

Коли масло рівномірно розподілиться по м'ясу, додамо сік лимона і розмарин.

Маринуємо м'ясо 2-3 години.