"Щось пішло не так". Віктор Бронюк розповів, які професії обрали його діти

За словами артиста, донька Єва нині навчається в 11 класі, і питання вибору майбутньої професії - одне з найскладніших, яке постало перед їхньою родиною.

"Це дуже важко. У нас донька зараз в 11 класі, ми стоїмо на порозі того, що треба десь здобувати якусь професію. Чим ближче ми до того підходимо, тим ширше нам робиться світ своїми перспективами", - зізнався Бронюк.

"Ми як батьки дивимося, прислухаємося. Вона з таким характером, що сьогодні все, я буду займатися тим. Тут щось пішло не так, як вона хотіла - все, вже не буде цим займатися. То вона малює, то вона буде дизайнером, то вона буде стилістом, то вона буде вивчати мови, то вона вже мови не буде вивчати…", - додав він.

Віктор Бронюк з родиною (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

У Єви багато зацікавлень, але конкретного шляху поки немає - тож Віктору та його дружині доводиться бути терплячими, щоб підтримати доньку в пошуках себе.

Не менше хвилювань у зіркового тата й через сина Данила. Йому вже 15, він навчається у Вінниці - Подільському Науково-Технічному Ліцеї для Обдарованої Молоді.

Здавалося б, усе чітко - але під кінець навчального року навіть у нього з’явилася втома.

"Щось теж наприкінці року у нього почалася хандра, що "мені важко", - поділився Віктор.

Віктор Бронюк з дружиною та сином (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Та попри всі підліткові злети й падіння, артист не спішить "ламати" дітей тиском. Каже, що намагається будувати стосунки на довірі та діалозі.

"Має бути діалог, має бути пояснення. Я хочу, щоб вони все-таки розуміли якусь відповідальність. Я розумію, що в сьогоднішній час вони живуть в середовищі непотрібної інформації, якої занадто багато, в стресових умовах під час війни, коли хочеться, напевно, не перевантажувати їх ще якимись речами. Але з іншого боку, важливо, щоб сьогодні вони були здорові та адекватно орієнтувалися в тому, що відбувається у світі", - резюмував співак.