"Что-то пошло не так". Виктор Бронюк рассказал, какие профессии выбрали его дети

По словам артиста, дочь Ева сейчас учится в 11 классе, и вопрос выбора будущей профессии - один из самых сложных, который встал перед их семьей.

"Это очень тяжело. У нас дочь сейчас в 11 классе, мы стоим на пороге того, что надо где-то получать какую-то профессию. Чем ближе мы к тому подходим, тем шире нам делается мир своими перспективами", - признался Бронюк.

"Мы как родители смотрим, прислушиваемся. Она с таким характером, что сегодня все, я буду заниматься тем. Тут что-то пошло не так, как она хотела - все, уже не будет этим заниматься. То она рисует, то она будет дизайнером, то она будет стилистом, то она будет изучать языки, то она уже языки не будет изучать...", - добавил он.

Виктор Бронюк с семьей (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

У Евы много интересов, но конкретного пути пока нет - так что Виктору и его жене приходится быть терпеливыми, чтобы поддержать дочь в поисках себя.

Не меньше волнений у звездного папы и из-за сына Даниила. Ему уже 15, он учится в Виннице - Подольском Научно-Техническом Лицее для одаренной молодежи.

Казалось бы, все четко - но под конец учебного года даже у него появилась усталость.

"Что-то тоже в конце года у него началась хандра, что "мне тяжело", - поделился Виктор.

Виктор Бронюк с женой и сыном (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Но несмотря на все подростковые взлеты и падения, артист не спешит "ломать" детей давлением. Говорит, что пытается строить отношения на доверии и диалоге.

"Должен быть диалог, должно быть объяснение. Я хочу, чтобы они все-таки понимали какую-то ответственность. Я понимаю, что в сегодняшнее время они живут в среде ненужной информации, которой слишком много, в стрессовых условиях во время войны, когда хочется, наверное, не перегружать их еще какими-то вещами. Но с другой стороны, важно, чтобы сегодня они были здоровы и адекватно ориентировались в том, что происходит в мире", - резюмировал певец.