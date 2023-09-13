"Щось дуже кумедне". На даху київського ТРЦ облаштували футбольне поле: фото

На даху новозбудованого ТРЦ на столичній Солом'янці розмістили футбольне поле. Цей проєкт відрізняється від первинного плану, тому Державну інспекцію архітектури та містобудування України закликають розібратись із цим питанням.

Про це повідомила депутат Київради Ксенія Семенова у Telegram .

Як виглядає футбольне поле на даху

"Чого тільки не зробиш, щоб ввести ТРЦ в експлуатацію. Щоб отримати погодження Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), Росток наліпив на даху ТРЦ щось дуже кумедне. Розгорнули рулон штучної трави, прикрутили двоє воріт, поставили сітку, якою зазвичай відгороджують будівельні роботи", - написала Семенова.

Вона зазначила, що це футбольне поле відрізняється від первинного проєкту.

"Не схоже, що оце в принципі будуть використовувати. Виглядає воно максимально небезпечно. Попрошу ДІАМ звернути на це чудо інженерії максимальну увагу. М‘ячі, які падають на голову з 3-го поверху, це неприкольно", - зазначила депутат.

Ось так виглядає футбольне поле на даху ТРЦ (фото: t.me/semenovatut)

Що відомо про будівництво незвичного ТРЦ

ТРЦ збудувало ПП "Росток" на місці колишніх спортивних майданчиків. Проти цього будівництва виступала громада, після кількох кримінальних проваджень, до проєктної документації внесли зміни. Зокрема, новий план мав передбачати футбольно-тенісні майданчики на даху, які б мали компенсувати втрачену інфраструктуру.

Але по факту ТРЦ збудували без цих майданчиків, а представники "Росток" оголосили про "інвестиційний проєкт". Вони планували безплатно здавати в оренду покрівлю ТРЦ площею 3500 м. кв. протягом 7 років, щоб там облаштували тенісні корти.