В Україні зведуть будинок для родин із важкохворими дітьми: що відомо

В Україні починається будівництво багатоквартирного дому для родин з важкохворими дітьми від фундації "Дім Рональда МакДональда". Це перший такий проєкт у нашій країні, у всьому світі таких будинків 384.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в Facebook .

Що відомо про будівництво

Цей будинок зведуть при НДСЛ Охматдит. Він матиме 5 поверхів, загальною площею 3 500 кв. м, й міститиме 50 кімнат. В ньому сім’ї зможуть проживати разом з важкохворими дітьми у комфортабельних умовах.

Споруду зведуть з урахуванням принципів інклюзивних потреб маломобільних груп населення. Будуть застосовані сучасні енергоефективні інженерні рішення та екологічно чисті матеріали. Також програма дозволить забезпечити надання немедичних послуг родинам, зокрема психосоціальну допомогу.

"Така програма дуже потрібна таким родинам, як сім’я Богдана Султанова з Донеччини, що жила за 30 км від Бахмута. У хлопчика серйозний діагноз: ДЦП, спастичний парапарез нижніх кінцівок і приглухуватість 4 ступеня. Ще у нього з дитсадка є страх, що його залишать, тому мама й тато завжди з ним. Богдан показує хороші результати, і йому важливо не припиняти проходження реабілітації. Адже у разі значного покращення, вдасться обійтися без тяжкої операції", - пише Ляшко.

Ось так виглядатиме перший в Україні Дім Рональда МакДональда (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Що таке Дім Рональда МакДональда

У всьому світі фундація "Дім Рональда МакДональда" створює й підтримує програми, які покращують здоров’я та благополуччя дітей.

"Це той приклад успішного об’єднання зусиль держави, міжнародних недержавних організацій, приватного сектору та громадянського суспільства, якого потребує Україна. Для дітей дуже важливо, щоб близькі були поруч. Особливо в час, коли вони змушені боротися з тяжкими хворобами", - додає очільник МОЗ.

НДСЛ Охматдит є найбільшою дитячою лікарнею в Україні. Будинок дасть можливість 2600 дітям та їх родинам бути разом під час проходження лікування.

"Навіть в умовах повномасштабної війни Охматдит продовжує надавати сучасну якісну медичну допомогу пацієнтам, постійно працюючи над удосконаленням стандартів та умов лікування", - каже Ляшко.