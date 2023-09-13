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"Что-то очень смешное". На крыше киевского ТРЦ обустроили футбольное поле: фото

Киев, Среда 13 сентября 2023 16:37
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"Что-то очень смешное". На крыше киевского ТРЦ обустроили футбольное поле: фото Вот таким был первоначальный проект футбольного поля (фото: t.me/semenovatut)
Автор: Василина Копытко

На крыше нового ТРЦ на столичной Соломенке разместили футбольное поле. Этот проект отличается от первоначального плана, поэтому Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины призывают разобраться с этим вопросом.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова в Telegram.

Как выглядит футбольное поле на крыше

"Чего только не сделаешь, чтобы ввести ТРЦ в эксплуатацию. Чтобы получить согласование Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), Росток налепил на крыше ТРЦ что-то очень забавное. Развернули рулон искусственной травы, прикрутили двое ворот, поставили сетку, которой обычно огораживают строительные работы", - написала Семенова.

Она отметила, что это футбольное поле отличается от проекта.

"Не похоже, что это в принципе будут использовать. Выглядит оно максимально опасно. Попрошу ГИАМ обратить на это чудо инженерии максимальное внимание. Мячи, которые падают на голову с 3-го этажа, это неприкольно", - отметила депутат.

&quot;Что-то очень смешное&quot;. На крыше киевского ТРЦ обустроили футбольное поле: фото&quot;Что-то очень смешное&quot;. На крыше киевского ТРЦ обустроили футбольное поле: фотоВот так выглядит футбольное поле на крыше ТРЦ (фото: t.me/semenovatut)

Что известно о строительстве необычного ТРЦ

ТРЦ построило ЧП "Росток" на месте бывших спортивных площадок. Против этого строительства выступила громада, после нескольких уголовных производств, в проектную документацию внесли изменения. В частности, новый план должен предусматривать футбольно-теннисные площадки на крыше, которые должны компенсировать утраченную инфраструктуру.

Но по факту ТРЦ построили без этих площадок, а представители "Ростока" объявили об "инвестиционном проекте". Они планировали бесплатно сдавать в аренду кровлю ТРЦ площадью 3500 кв. в течение 7 лет, чтобы там обустроили теннисные корты.

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Киев