Щомісяця можна отримувати гроші. ПриватБанк потішив українців новою акцією

Хто і як може взяти участь в акції

Учасниками акції можуть стати повнолітні клієнти, які мають ІПН та активну картку Mastercard від ПриватБанку.

Для участі:

зареєструйтеся в акції

отримайте або надішліть переказ з картки на картку Mastercard від ПриватБанку на суму від 250 грн

оплатіть щонайменше дві покупки на загальну суму від 250 грн будь-якою карткою Mastercard від ПриватБанку в магазинах чи Інтернеті в Україні або за кордоном

Яка винагорода чекає на переможців

Щомісяця протягом дії акції 500 клієнтів можуть отримувати кешбек по 250 грн, а 25 клієнтів - можуть отримати кешбек по 2 500 грн.

Один учасник акції може на кожному етапі отримувати кешбек 250 грн, кешбек 2 500 грн можна отримати один раз за весь період акції. Максимальна сума кешбеку для одного учасника акції за весь період акції - 3 000 грн.

Додамо також, що вже понад 3000 українців зареєструвались для участі в акції.

Для участі в акції потрібно зареєструватись на сайті (скриншот)

Які перекази беруть участь в акції

В акції враховуються перекази з картки на картку по Україні та міжнародні, а саме:

перекази через Приват24 з картки на картку Mastercard від ПриватБанку

перекази з карток Mastercard інших українських банків на картки Mastercard від ПриватБанку

перекази з карток Mastercard від ПриватБанку на картки Mastercard інших українських банків

перекази в Приват24 із закордонних карток Mastercard на картки Mastercard від ПриватБанку

перекази в Приват24 з карток Mastercard від ПриватБанку на закордонні картки Mastercard

перекази за номером телефону

Інформацію про переможців публікуватимуть на сайті 1.05, 1.06 та 1.07. 2024 року.