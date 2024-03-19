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Щомісяця можна отримувати гроші. ПриватБанк потішив українців новою акцією

Що треба знати про нову акцію від ПриватБанку (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

ПриватБанк запустив нову акцію для своїх клієнтів. Учасники можуть отримувати від 250 до 2 500 грн кешбеку за перекази з картки на картку Mastercard. Акція діє з 15 березня по 15 червня 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.

Хто і як може взяти участь в акції

Учасниками акції можуть стати повнолітні клієнти, які мають ІПН та активну картку Mastercard від ПриватБанку.

Для участі:

  • зареєструйтеся в акції
  • отримайте або надішліть переказ з картки на картку Mastercard від ПриватБанку на суму від 250 грн
  • оплатіть щонайменше дві покупки на загальну суму від 250 грн будь-якою карткою Mastercard від ПриватБанку в магазинах чи Інтернеті в Україні або за кордоном

Яка винагорода чекає на переможців

Щомісяця протягом дії акції 500 клієнтів можуть отримувати кешбек по 250 грн, а 25 клієнтів - можуть отримати кешбек по 2 500 грн.

Один учасник акції може на кожному етапі отримувати кешбек 250 грн, кешбек 2 500 грн можна отримати один раз за весь період акції. Максимальна сума кешбеку для одного учасника акції за весь період акції - 3 000 грн.

Додамо також, що вже понад 3000 українців зареєструвались для участі в акції.

Для участі в акції потрібно зареєструватись на сайті (скриншот)

Які перекази беруть участь в акції

В акції враховуються перекази з картки на картку по Україні та міжнародні, а саме:

  • перекази через Приват24 з картки на картку Mastercard від ПриватБанку
  • перекази з карток Mastercard інших українських банків на картки Mastercard від ПриватБанку
  • перекази з карток Mastercard від ПриватБанку на картки Mastercard інших українських банків
  • перекази в Приват24 із закордонних карток Mastercard на картки Mastercard від ПриватБанку
  • перекази в Приват24 з карток Mastercard від ПриватБанку на закордонні картки Mastercard
  • перекази за номером телефону

Інформацію про переможців публікуватимуть на сайті 1.05, 1.06 та 1.07. 2024 року.

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ПриватБанк