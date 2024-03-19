Щомісяця можна отримувати гроші. ПриватБанк потішив українців новою акцією

ПриватБанк запустив нову акцію для своїх клієнтів. Учасники можуть отримувати від 250 до 2 500 грн кешбеку за перекази з картки на картку Mastercard. Акція діє з 15 березня по 15 червня 2024 року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.
Учасниками акції можуть стати повнолітні клієнти, які мають ІПН та активну картку Mastercard від ПриватБанку.
Для участі:
Щомісяця протягом дії акції 500 клієнтів можуть отримувати кешбек по 250 грн, а 25 клієнтів - можуть отримати кешбек по 2 500 грн.
Один учасник акції може на кожному етапі отримувати кешбек 250 грн, кешбек 2 500 грн можна отримати один раз за весь період акції. Максимальна сума кешбеку для одного учасника акції за весь період акції - 3 000 грн.
Додамо також, що вже понад 3000 українців зареєструвались для участі в акції.
В акції враховуються перекази з картки на картку по Україні та міжнародні, а саме:
Інформацію про переможців публікуватимуть на сайті 1.05, 1.06 та 1.07. 2024 року.
Раніше ми писали про те, що ПриватБанк запустив дуже вигідну акцію для українців.
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