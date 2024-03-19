Ежемесячно можно получать деньги. ПриватБанк порадовал украинцев новой акцией

ПриватБанк запустил новую акцию для собственных клиентов. Участники могут получать от 250 до 2 500 грн кэшбэка за переводы с карты на карту Mastercard. Акция действует с 15 марта по 15 июня 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.
Участниками акции могут стать совершеннолетние клиенты, имеющие ИНН и активную карту Mastercard от ПриватБанка.
Для участия:
Ежемесячно в течение действия акции 500 клиентов могут получать кэшбэк по 250 грн, а 25 клиентов могут получить кэшбэк по 2 500 грн.
Один участник акции может на каждом этапе получать кэшбэк 250 грн, кэшбэк 2500 грн можно получить один раз за весь период акции. Максимальная сумма кэшбэка для одного участника акции за весь период акции - 3 000 грн.
Добавим, что уже более 3000 украинцев зарегистрировались для участия в акции.
В акции учитываются переводы с карты на карту по Украине и международные, а именно:
Информацию о победителях будут публиковать на сайте 1.05, 1.06 и 1.07. 2024 года.
Ранее мы писали о том, что ПриватБанк запустил очень выгодную акцию для украинцев.
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