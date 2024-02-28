ПриватБанк змінив умови деяких переказів грошей з-за кордону: що треба знати українцям
Відтепер українці зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству ПриватБанку та канадської фінтех-компанії RemitBee.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.
Що зміниться для клієнтів ПриватБанку
Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко повідомив, що до кінця березня 2024 року перший переказ на суму до 250 канадських доларів з Канади в Україну через нового партнера PrivatMoney можна буде зробити безкоштовно. Мінімальна сума переказу - 10 доларів.
"Щоб чисельна діаспора та українці, що зараз перебувають за кордоном, могли завжди зручно та швидко підтримати рідних та друзів в Україні, ми розширюємо географію партнерів системи доступних грошових переказів PrivatMoney і виходимо на канадський ринок", - заявив Мусієнко.
Він зазначив, що унікальні технології банку дозволяють отримувати перекази онлайн з будь-якої країни світу просто на картку, без зайвих зусиль та витрат.
Як надіслати переказ з Канади в Україну
Надіслати з Канади в Україну переказ RemitBee можна через сайт чи мобільний додаток компанії.
Отримати переказ RemitBee через PrivatMoney можна автоматично на картку (якщо відправник вказав дані картки одержувача), з контрольним номером переказ можна отримати в Приват24 (веб сайт і мобільний додаток), ТСО, АТМ, через відділення банку, службу підтримки клієнтів 3700 та онлайн допомогу в чаті в Приват24.
Додамо, що RemitBee, заснована в 2015 році, є провідною канадською фінтех-компанією, яка спеціалізується на транскордонних платежах і обміні валюти. Компанія має понад 100 країн-одержувачів, вона відома доступними тарифами, надійністю та швидкістю операцій по всьому світу.
Зазначимо також, що кожний пʼятий закордонний грошовий переказ українці отримують через міжнародну платіжну систему ПриватБанку PrivatMoney. Майже 98% міжнародних переказів клієнти зараховують в цифровому форматі на картки без відвідування відділень банку.
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