ПриватБанк змінив умови деяких переказів грошей з-за кордону: що треба знати українцям

Відтепер українці зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству ПриватБанку та канадської фінтех-компанії RemitBee.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.

Що зміниться для клієнтів ПриватБанку

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко повідомив, що до кінця березня 2024 року перший переказ на суму до 250 канадських доларів з Канади в Україну через нового партнера PrivatMoney можна буде зробити безкоштовно. Мінімальна сума переказу - 10 доларів.

"Щоб чисельна діаспора та українці, що зараз перебувають за кордоном, могли завжди зручно та швидко підтримати рідних та друзів в Україні, ми розширюємо географію партнерів системи доступних грошових переказів PrivatMoney і виходимо на канадський ринок", - заявив Мусієнко.

Він зазначив, що унікальні технології банку дозволяють отримувати перекази онлайн з будь-якої країни світу просто на картку, без зайвих зусиль та витрат.

Як надіслати переказ з Канади в Україну

Надіслати з Канади в Україну переказ RemitBee можна через сайт чи мобільний додаток компанії.

Отримати переказ RemitBee через PrivatMoney можна автоматично на картку (якщо відправник вказав дані картки одержувача), з контрольним номером переказ можна отримати в Приват24 (веб сайт і мобільний додаток), ТСО, АТМ, через відділення банку, службу підтримки клієнтів 3700 та онлайн допомогу в чаті в Приват24.

Додамо, що RemitBee, заснована в 2015 році, є провідною канадською фінтех-компанією, яка спеціалізується на транскордонних платежах і обміні валюти. Компанія має понад 100 країн-одержувачів, вона відома доступними тарифами, надійністю та швидкістю операцій по всьому світу.

Зазначимо також, що кожний пʼятий закордонний грошовий переказ українці отримують через міжнародну платіжну систему ПриватБанку PrivatMoney. Майже 98% міжнародних переказів клієнти зараховують в цифровому форматі на картки без відвідування відділень банку.