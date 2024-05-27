Щоб не забруднитися: скільки насправді чекати, щоб висох лак для нігтів

Як довго сохне лак для нігтів

Як правило, лак для нігтів повністю висихає приблизно за одну-дві години, але зазвичай повертатися до звичних справ можна й раніше.

За словами Келлі Беннон, менеджерки з тестування лаків ORLY, перед тим, як щось робити руками, слід почекати мінімум 20 хвилин, щоб верхній шар лаку почав сохнути.

Деякі швидковисихні формули можуть висихати від 30 хвилин до години, за словами майстрів.

Що впливає на час висихання

Час висихання лаку для нігтів залежить від багатьох факторів, зокрема, від того, скільки шарів ви наносите, наскільки товстим є кожен шар і який тип лаку ви обрали.

Для ефективного висихання переконайтеся, що лак наноситься тонкими, рівномірними шарами.

Крім цього, не варто обирати протермінований лак - він маже бути занадто густим, що ускладнить його нанесення, або ж не висохнути взагалі.

Як дізнатися, чи висох лак для нігтів

Навіть якщо ви почекаєте цілу годину, буває важко визначити, чи повністю висох лак на нігтях. Один із способів перевірити - обережно доторкнутися або постукати нігтями один об одного. Якщо лак не липне, значить, він висох.

Як довго сохне лак для нігтів (фото: Freepik)

Як пришвидшити час висихання

Існує кілька способів прискорити висихання лаку, щоб якнайшвидше повернутися до звичних справ.

Дотримуйтесь інтервалу між шарами

Один із способів пришвидшити час висихання - це зачекати дві хвилини між нанесенням кожного шару лаку. Завдяки цьому шари встигають злегка підсохнути, що не лише скорочує загальний час висихання, а й полегшує нанесення наступного шару.

Обирайте тонкі шари

Замість двох товстих шарів лаку нанесіть три тонких, оскільки чим менше фарби - тим швидше вона сохне. Крім того, ідеально використовувати лак для нігтів, який вимагає лише одного-трьох шарів (між базовим і верхнім), щоб досягти бажаного кольору.

Використовуйте вентилятор

Використання електричного або ручного вентилятора також допоможе прискорити час висихання.

Фен на холодному режимі також може бути ефективним, але потрібно бути обережними, щоб не допустити утворення бульбашок повітря або випадкового прилипання ворсинок до лаку.

Використовуйте засоби для швидкого висихання

Якісні топові покриття для нігтів та спеціальні сушильні краплі - ще один варіант, який допомагає прискорити час висихання лаку для нігтів. Крім цього, краплі, які наносяться на шар лаку, можуть додавати блиску і зволожувати кутикулу.

Відмовтеся від методу холодної води

Один з популярних методів пришвидшити час висихання - це занурити нігті в холодну воду, але експерти радять уникати цього - зайвий рух та тиск води (якщо це протічна вода) збільшують ризик подряпати або розмазати лак.