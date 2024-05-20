7 ідей літнього манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)
Вже скоро настане літо, а тому багатьом жінкам хочеться додати до свого образу чогось свіжого та яскравого. З цією задачею чудово впорається стильний манікюр.
Які кольори будуть в тренді цього літа, а також який дизайн нігтів підійде для відпочинку чи роботи, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час створення матеріалу було використано джерела: сайт Glam, Instagram-сторінки нейл-майстринь з ніками "ladydi_988_nails" та "bees.knees.nails".
Рожеве омбре
Цей варіант підійде тим, хто не хоче носити "однотон" та постійно вагається з вибором. Ви можете сміливо "розтягнути" колір від білого до насиченого, а ще й прикрасити декілька пальчиків блискітками.
Стильний манікюр на літо (фото: instagram.com/ladydi_988_nails)
Райдужні та ніжні
Влітку просто неможливо уявити манікюр без жовтих, рожевих та помаранчевих кольорів. І цей варіант усе це поєднав, але при цьому не виглядає занадто яскраво.
Манікюр на короткі нігті (скріншот)
Морський манікюр
А такі нігтики точно сподобаються тим, хто мріє про відпочинок або ж планує брати відпустку. Нюдова база та фактурні малюнки створять гарний настрій та вдало впишуться до літніх "луків".
Манікюр для відпустки (фото: instagram.com/bees.knees.nails)
Стильна абстракція
Якщо ж ви носите довгі нігті та не хочете забагато кольорів у дизайні - придивіться до варіантів з нюдовим покриттям та акцентах на декількох пальчиках. Такі дизайни залишаються в тренді, а тому їх точно не назвуть несмаком.
Модний манікюр для жінок (фото: instagram.com/ladydi_988_nails)
Прозорий металік
Вже декілька місяців з моди не виходить покриття з малюнками кольору металік. Вони дуже красиво мерехтять на сонці та вдало доповнять легкі й романтичні образи.
Трендовий манікюр на літо (фото: instagram.com/bees.knees.nails)
Яскраві нігті
Звісно ж, якщо ви не любите стримані дизайни, обмежувати себе не варто. Цього літа в тренді будуть дизайни у стилі "хіпі", тому дайте волю фантазії.
Яскравий манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/bees.knees.nails)
Червона класика
Кожна жінка знає, що червоний манікюр - тренд, який завжди буде актуальним. Втім, ви можете доповнити дизайн акцентними "звірячими" принтами.
Червоний манікюр (фото: instagram.com/ladydi_988_nails)
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