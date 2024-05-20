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7 ідей літнього манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Понеділок 20 травня 2024 07:02
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7 ідей літнього манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото) У який колір фарбувати нігті влітку (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро настане літо, а тому багатьом жінкам хочеться додати до свого образу чогось свіжого та яскравого. З цією задачею чудово впорається стильний манікюр.

Які кольори будуть в тренді цього літа, а також який дизайн нігтів підійде для відпочинку чи роботи, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час створення матеріалу було використано джерела: сайт Glam, Instagram-сторінки нейл-майстринь з ніками "ladydi_988_nails" та "bees.knees.nails".

Рожеве омбре

Цей варіант підійде тим, хто не хоче носити "однотон" та постійно вагається з вибором. Ви можете сміливо "розтягнути" колір від білого до насиченого, а ще й прикрасити декілька пальчиків блискітками.

7 ідей літнього манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Стильний манікюр на літо (фото: instagram.com/ladydi_988_nails)

Райдужні та ніжні

Влітку просто неможливо уявити манікюр без жовтих, рожевих та помаранчевих кольорів. І цей варіант усе це поєднав, але при цьому не виглядає занадто яскраво.

7 ідей літнього манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Манікюр на короткі нігті (скріншот)

Морський манікюр

А такі нігтики точно сподобаються тим, хто мріє про відпочинок або ж планує брати відпустку. Нюдова база та фактурні малюнки створять гарний настрій та вдало впишуться до літніх "луків".

7 ідей літнього манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Манікюр для відпустки (фото: instagram.com/bees.knees.nails)

Стильна абстракція

Якщо ж ви носите довгі нігті та не хочете забагато кольорів у дизайні - придивіться до варіантів з нюдовим покриттям та акцентах на декількох пальчиках. Такі дизайни залишаються в тренді, а тому їх точно не назвуть несмаком.

7 ідей літнього манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Модний манікюр для жінок (фото: instagram.com/ladydi_988_nails)

Прозорий металік

Вже декілька місяців з моди не виходить покриття з малюнками кольору металік. Вони дуже красиво мерехтять на сонці та вдало доповнять легкі й романтичні образи.

7 ідей літнього манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Трендовий манікюр на літо (фото: instagram.com/bees.knees.nails)

Яскраві нігті

Звісно ж, якщо ви не любите стримані дизайни, обмежувати себе не варто. Цього літа в тренді будуть дизайни у стилі "хіпі", тому дайте волю фантазії.

7 ідей літнього манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Яскравий манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/bees.knees.nails)

Червона класика

Кожна жінка знає, що червоний манікюр - тренд, який завжди буде актуальним. Втім, ви можете доповнити дизайн акцентними "звірячими" принтами.

7 ідей літнього манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Червоний манікюр (фото: instagram.com/ladydi_988_nails)

До слова, нещодавно ми вже розповідали, що робить жінку дійсно привабливою.

Окрім цього, раніше стало відомо, який колір гаманця притягне гроші.

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