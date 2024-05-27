Чтобы не пачкаться: сколько на самом деле ждать, чтобы высох лак для ногтей

Как долго сохнет лак для ногтей

Как правило, лак для ногтей полностью высыхает примерно за один-два часа, но обычно возвращаться к привычным делам можно и раньше.

По словам Келли Беннон, менеджера по тестированию лаков ORLY, перед тем, как что-то делать руками, следует подождать минимум 20 минут, чтобы верхний слой лака начал сохнуть.

Некоторые быстросохнущие формулы могут высыхать от 30 минут до часа, по словам мастеров.

Что влияет на время высыхания

Время высыхания лака для ногтей зависит от многих факторов, в частности, от того, сколько слоев вы наносите, насколько толст каждый слой и какой тип лака вы выбрали.

Для эффективного высыхания убедитесь, что лак наносится тонкими равномерными слоями.

Кроме этого, не стоит выбирать просроченный лак - он может быть слишком густым, что усложнит его нанесение, или не высохнуть вообще.

Как узнать, высох ли лак для ногтей

Даже если вы подождете целый час, бывает трудно определить, полностью ли высох лак на ногтях. Один из способов проверить - осторожно прикоснуться или постучаться ногтями друг о друга. Если лак не липнет, значит, он высох.

Как долго сохнет лак для ногтей (фото: Freepik)

Как ускорить время высыхания

Существует несколько способов ускорить высыхание лака, чтобы как можно скорее вернуться к привычным делам.

Соблюдайте интервал между слоями

Один из способов ускорить время высыхания - это подождать две минуты между нанесением каждого слоя лака. Благодаря этому слои успевают слегка подсохнуть, что не только сокращает общее время высыхания, но и облегчает нанесение следующего слоя.

Выбирайте тонкие слои

Вместо двух толстых слоев лака нанесите три тонких, поскольку чем меньше краски - тем быстрее она сохнет. Кроме того, идеально использовать лак для ногтей, требующий всего одного-трех слоев (между базовым и верхним), чтобы достичь желаемого цвета.

Используйте вентилятор

Использование электрического или ручного вентилятора поможет ускорить время высыхания.

Фен на холодном режиме также может быть эффективным, но нужно соблюдать осторожность, чтобы не допустить образования пузырьков воздуха или случайного прилипания ворсинок к лаку.

Используйте средства для быстрого высыхания

Качественные топовые покрытия для ногтей и специальные сушильные капли - еще один вариант, помогающий ускорить время высыхания лака для ногтей. Кроме того, капли, которые наносятся на слой лака, могут добавлять блеска и увлажнять кутикулу.

Откажитесь от метода холодной воды

Один из популярных методов ускорить время высыхания - это погрузить ногти в холодную воду, но эксперты советуют избегать этого - лишнее движение и давление воды (если это протечная вода) увеличивают риск поцарапать или размазать лак.