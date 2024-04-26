Щоб не тріскала й довго стояла: секрети випікання паски, про які ви не знали

Чому паска може тріскати та як цьому зарадити

Серед основних причин появи тріщин під час випікання паски кулінари згадують такі:

неправильний вибір борошна - найкраще підходить пшеничне борошно вищого гатунку, оскільки містить достатню кількість крохмалю та клейковини (які роблять тісто для паски еластичним і стійким до розтріскування)

- найкраще підходить пшеничне борошно вищого гатунку, оскільки містить достатню кількість крохмалю та клейковини (які роблять тісто для паски еластичним і стійким до розтріскування) надмірна кількість борошна - потрібно чітко дотримуватися рецепту та всіх пропорцій, згаданих в ньому (якщо борошна буде забагато, тісто буде тугим і може тріскатись під час випікання)

- потрібно чітко дотримуватися рецепту та всіх пропорцій, згаданих в ньому (якщо борошна буде забагато, тісто буде тугим і може тріскатись під час випікання) занадто сухе тісто - недостатня вологість тіста для паски також може стати причиною деформації під час випікання

- недостатня вологість тіста для паски також може стати причиною деформації під час випікання зависока температура в духовці - оптимальною температурою для випікання паски можна вважати 170-180 градусів за Цельсієм (інакше тісто може не пропектися рівномірно й потріскатись)

- оптимальною температурою для випікання паски можна вважати 170-180 градусів за Цельсієм (інакше тісто може не пропектися рівномірно й потріскатись) різкі перепади температур після випікання - діставати паску з духовки радять не одразу (краще дати їй охолонути впродовж 10-15 хвилин і тоді вже виймати)

Дехто радить також встромити у центр кожної паски дерев'яну шпажку чи зубочистку (в давнину для цього використовували солому). Це має допомогти шапці паски піднятися рівно, а також запобігти трісканню.

Виймати їх потрібно після випікання. Якщо паска готова, вийнята з неї шпажка чи зубочистка буде сухою та чистою.

Якщо попри всі ваші старання на пасках все ж таки виникли тріщинки, не засмучуйтесь. Це можна виправити змастивши наприкінці випікання "ушкоджені" ділянки збитим яйцем.

Як уникнути інших поширених помилок

Недостатньо вимішане тісто для паски може зробити її "гливкою" чи занадто щільною (твердою).

Для приготування паски радять якісно просіювати борошно й вимішувати тісто доти, доки воно не перестане бути липким. Тоді паска вийде "легкою та повітряною".

Якщо ваша паска "падає", зверніть увагу на те, що більшість експертів вважають ідеальною температурою (приміщення) для її приготування 25 градусів за Цельсієм.

Варто уникати холоду, протягів, різких звуків (коливань повітря), щоб тісто у формах підходило (піднімалось) рівномірно.

Для того, щоб паска не залишилась сирою, не пригоріла та вийшла смачною в цілому, не можна випікати її "на око".

До того, як ставити паску в духовку, варто ще раз перечитати рецепт, аби точно знати, скільки часу потрібно на випікання (виходячи з температури духовки та маси сирого продукту).

Крім того, не можна ставити її в холодну чи недостатньо розігріту духовку, оскільки різка зміна температури може призвести до підгоряння паски.

Розігріти духовку й змастити форму для випічки олією потрібно заздалегідь. На дно металевої форми краще застелити пергамент.

Якщо підгоряє верх паски, потрібно зменшити температуру випікання та прикрити верхівку паски пергаментом чи фольгою, змащеними олією.

Аби уникнути ефекту, коли під час діставання з форми паска "рветься", кулінари радять змащувати олією будь-яку форму для випікання (навіть паперову), або ж використовувати силіконові форми.

Трапляються випадки, коли паска пропечена ідеально, а глазур не застигає та залишається липкою.

Щоб такого не сталося, яйце для глазурі радять охолодити у морозильній камері впродовж 5-10 хвилин, відокремити білок від жовтка та збивати білок міксером на невеликий швидкості (поступово її збільшуючи), допоки не зникнуть всі бульбашки.

Після цього в яєчну масу потрібно додати пів склянки цукрової пудри та дрібку лимонної кислоти (для блиску глазурі). Такий крем повинен вийти щільним та густим. Змащувати ним паски радять допоки вони ще теплі.