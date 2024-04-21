"Швидка" глазур на паску від Ектора з "МастерШеф". Готується усього з двух інгредієнтів

Суддя шоу "МастерШеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом глазурі на паски, яка дуже швидко готується. До того ж вам не доведеться купувати багато продуктів, адже для неї потрібно усього два інгредієнти.

Як зробити глазур на паски з рецептом Ектора, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким кулінар поділився в Instagram .

Як приготувати глазур на паски

"Великдень вже зовсім скоро. Тож якщо ви шукаєте рецепт ідеальної глазурі для пасочок - я вже підготував його для вас", - розповів Хіменес-Браво.

За його словами, ця глазур не тільки красива, а ще й дуже смачна. Секрет в одному з її інгредієнтів. Вам знадобляться такі продукти:

130 грамів згущеного молока

60 грамів сухого молока.

Готується така глазур дуже просто. Спочатку просійте сухе молоко у миску. Потім додавайте до нього згущене. Вимішуйте вінчиком.

Коли продукти повністю вимішаються, вони будуть мати однорідну консистенцію. На цьому все, глазур готова. Просто наносьте її на паски та прикрашайте так, як вам хочеться.

"Це дуже просто і швидко", - наголосив Ектор.

Рецепт глазурі на згущеному молоці від зірки "МастерШеф" - відео