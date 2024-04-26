Чтобы не трескалась и долго стояла: секреты выпекания паски, о которых вы не знали

Почему паска может трескаться и как этого избежать

Среди основных причин появления трещин при выпекании паски кулинары упоминают следующие:

неправильный выбор муки - лучше всего подходит пшеничная мука высшего сорта, поскольку содержит достаточное количество крахмала и клейковины (которые делают тесто для паски эластичным и устойчивым к растрескиванию)

- лучше всего подходит пшеничная мука высшего сорта, поскольку содержит достаточное количество крахмала и клейковины (которые делают тесто для паски эластичным и устойчивым к растрескиванию) чрезмерное количество муки - нужно четко соблюдать рецепт и все пропорции, упомянутые в нем (если муки будет слишком много, тесто станет тугим и может трескаться во время выпечки)

- нужно четко соблюдать рецепт и все пропорции, упомянутые в нем (если муки будет слишком много, тесто станет тугим и может трескаться во время выпечки) слишком сухое тесто - недостаточная влажность теста для кулича также может стать причиной деформации во время выпекания

- недостаточная влажность теста для кулича также может стать причиной деформации во время выпекания высокая температура в духовке - оптимальной температурой для выпекания паски можно считать 170-180 градусов по Цельсию (иначе тесто может не пропечься равномерно и потрескаться)

- оптимальной температурой для выпекания паски можно считать 170-180 градусов по Цельсию (иначе тесто может не пропечься равномерно и потрескаться) резкие перепады температур после выпечки - доставать паску из духовки советуют не сразу (лучше дать ей остыть в течение 10-15 минут и тогда уже вынимать)

Некоторые советуют также вставить в центр каждой паски деревянную шпажку или зубочистку (в древности для этого использовали солому). Это должно помочь шапке паски подняться ровно, а также предотвратить появление трещин.

Вынимать их нужно после выпечки. Если паска готова, извлеченная из нее шпажка или зубочистка будет сухой и чистой.

Если несмотря на все ваши старания на пасках все же возникли трещинки, не огорчайтесь. Это можно исправить смазав в конце выпекания "поврежденные" участки взбитым яйцом.

Как избежать других распространенных ошибок

Недостаточно вымешанное тесто для паски может сделать ее "вязкой" или слишком плотной (твердой).

Для приготовления паски советуют качественно просеивать муку и вымешивать тесто, пока оно не перестанет быть липким. Тогда паска получится "легкой и воздушной".

Если ваша паска "падает", обратите внимание на то, что большинство экспертов считают идеальной температурой (помещения) для ее приготовления 25 градусов по Цельсию.

Следует избегать холода, сквозняков, резких звуков (колебаний воздуха), чтобы тесто в формах подходило (поднималось) равномерно.

Для того чтобы паска не осталась сырой, не пригорела и получилась вкусной в целом, нельзя выпекать ее "на глаз".

До того как ставить паску в духовку, следует еще раз перечитать рецепт, чтобы точно знать, сколько времени нужно на выпекание (исходя из температуры духовки и массы сырого продукта).

Кроме того, нельзя ставить ее в холодную или недостаточно разогретую духовку, поскольку резкое изменение температуры может привести к подгоранию паски.

Разогреть духовку и смазать форму для выпечки растительным маслом нужно заранее. На дно металлической формы лучше застелить пергамент.

Если подгорает верх паски, необходимо снизить температуру выпекания и прикрыть верхушку паски пергаментом или фольгой, смазанными маслом.

Чтобы избежать эффекта, когда во время извлечения из формы паска "рвется", кулинары советуют смазывать маслом любую форму для выпекания (даже бумажную), или же использовать силиконовые формы.

Бывают случаи, когда паска пропечена идеально, а глазурь не застывает и остается липкой.

Чтобы такого не произошло, яйцо для глазури советуют охладить в морозильной камере в течение 5-10 минут, отделить белок от желтка и взбивать белок миксером на небольшой скорости (постепенно ее увеличивая), пока не исчезнут все пузырьки.

После этого в яичную массу нужно добавить пол стакана сахарной пудры и щепотку лимонной кислоты (для блеска глазури). Такой крем должен получиться плотным и густым. Смазывать им паски рекомендуют пока они еще теплые.