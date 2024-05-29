Щоб свіжість їжі була під контролем: 6 лайфхаків для організації холодильника

Впорядкований холодильник не лише естетичний - він також полегшує викладку продуктів і дозволяє швидко діставати інгредієнти, необхідні для приготування їжі. Коли ви можете чітко бачити все, що знаходиться в холодильнику, ви не купуєте непотрібне і використовуєте продукти до закінчення їхнього терміну придатності.

Про те, як ефективно організувати простір в холодильнику, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Сортуйте їжу за категоріями

Розподіливши продукти в холодильнику за категоріями, ви не витрачатимете багато часу на пошуки потрібного продукту на полицях - і вам буде легше вибирати.

Існує більше, ніж один спосіб групувати речі. Наприклад, можна групувати хлібні вироби, або створити свою категорію "продуктів для сніданку" чи "продуктів для вечері".

Спробуйте різні способи групування, поки не знайдете той, який дієвий для вас.

Покладіть продукти в менший посуд

Якщо залишилася лише чайна ложка вершків або жменька шпинату, варто знайти їм нове упакування відповідного об'єму.

Переклавши продукти у менші контейнери, ви заощадите місце в холодильнику. Крім того, так буде легше помітити, коли у вас щось закінчується.

Тримайте часто використовувані продукти поруч

Зберігайте інгредієнти, якими ви найчастіше користуєтесь, у зручному для вас місці холодильника. Улюблені приправи радять тримати в дверних відсіках - їх буде легко знайти та використати.

Свіжі фрукти та овочі також слід тримати на поличці, де їх легко помітити - таким чином, ви будете їсти їх більше.

Використовуйте прозорі контейнери

Зберігайте продукти в холодильнику впорядкованими та видимими за допомогою прозорих контейнерів для зберігання - адже те, що не видно, легко забути.

Кольорові або непрозорі контейнери змушують деяких людей забувати про продукти на тривалий термін, що призводить до псування.

Прозорі харчові контейнери допоможуть організувати простір (фото: Freepik)

Коли ж ви можете бачити продукти всередині, ви з більшою ймовірністю запам'ятаєте, що там знаходиться, і будете використовувати цю їжу більш активно.

Зберігайте найближче куплене раніше

Принцип "куплене першим - використовується першим" допомагає вам використовувати продукти в холодильнику до того, як у них закінчиться термін придатності.

Цей принцип легко використати з йогуртом. Новий, свіжий продукт слід класти за тим, що вже є в холодильнику, інакше ви ризикуєте отримати зіпсований йогурт у задній частині холодильника.

Відведіть місце для продуктів, час придатності яких спливає

Якщо у вас є продукти, термін придатності яких закінчується, складіть їх разом на "полицю для вечері" і подивіться, які страви можна приготувати з цих інгредієнтів.

Наприклад, якщо свіжа риба лежала в холодильнику декілька днів, її можна використати для рибної запіканки на вечерю.