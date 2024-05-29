Чтобы свежесть пищи была под контролем: 6 лайфхаков для организации холодильника

Упорядоченный холодильник не только эстетичен - он также облегчает выкладку продуктов и позволяет быстро доставать ингредиенты, необходимые для приготовления пищи. Когда вы можете четко видеть все, что находится в холодильнике, вы не приобретаете ненужное и используете продукты до истечения их срока годности.

О том, как эффективно организовать пространство в холодильнике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Сортируйте еду по категориям

Распределив продукты в холодильнике по категориям, вы не будете тратить много времени на поиски нужного продукта на полках - и вам будет легче выбирать.

Существует больше, чем один способ группировать вещи. К примеру, можно группировать хлебные изделия, либо создать свою категорию "продуктов для завтрака" или "продуктов для ужина".

Попробуйте разные способы группировки, пока не найдете тот, который действенен для вас.

Положите продукты в меньшую посуду

Если осталась только чайная ложка сливок или горстка шпината, следует найти им новую упаковку соответствующего объема.

Переложив продукты в меньшие контейнеры, вы сэкономите место в холодильнике. Кроме того, так будет легче заметить, когда у вас что-то заканчивается.

Держите часто используемые продукты рядом

Храните ингредиенты, которыми вы чаще всего пользуетесь, в удобном для вас месте холодильника. Любимые приправы советуют держать в дверных отсеках - их будет легко найти и использовать.

Свежие фрукты и овощи также следует держать на полке, где их легко заметить - таким образом, вы будете есть их больше.

Используйте прозрачные контейнеры

Храните продукты в холодильнике упорядоченными и видимыми с помощью прозрачных контейнеров для хранения - ведь то, что не видно, легко забыть.

Цветные или непрозрачные контейнеры заставляют некоторых людей забывать о продуктах на длительный срок, что приводит к порче.

Прозрачные пищевые контейнеры помогут организовать пространство (фото: Freepik)

Когда вы можете видеть продукты внутри, вы с большей вероятностью запомните, что там находится, и будете использовать эту пищу более активно.

Храните поближе купленное раньше

Принцип "купленное первым - используется первым" помогает вам использовать продукты в холодильнике до того, как у них истечет срок годности.

Этот принцип легко использовать с йогуртом. Новый свежий продукт следует класть за тем, что уже есть в холодильнике, иначе вы рискуете получить испорченный йогурт в задней части холодильника.

Отведите место для продуктов, время пригодности которых истекает

Если у вас есть продукты, срок годности которых истекает, сложите их вместе на "полку для ужина" и посмотрите, какие блюда можно приготовить из этих ингредиентов.

К примеру, если свежая рыба лежала в холодильнике несколько дней, ее можно использовать для рыбной запеканки на ужин.