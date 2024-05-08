3 варіанти контейнерів для їжі, які безпечні для життя

У сучасному світі, коли питання екології та турботи про планету стає все більш поширеними, варто надавати перевагу лише екологічним упаковкам. Існують певні харчові контейнери, які вважаються більш корисними.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Healthline .

Екологічні варіанти пакування продуктів

Скляна тара

Скло має безліч застосувань і переваг у повсякденному житті.

Такі контейнери придатні для багаторазового використання, переробки. Також це міцний матеріал, який також легко чистити та використовувати.

Однак скляні кришки не герметичні, що робить їх неідеальними для портативних контейнерів, які можна брати з собою на роботу.

Тому в більшості цих харчових контейнерів використовуються пластикові кришки з силіконовим ущільнювачем.

Нержавіюча сталь

Харчова нержавіюча сталь міцна та термостійка, що робить її безпечним вибором для зберігання продуктів. Також вона придатна для повторного використання та переробки.

Ланч-бокси з нержавіючої сталі широко доступні, але більшість мають силікон, щоб вони не протікали.

Бамбук

Бамбук є біологічно розкладаним і має багато властивостей для пакування харчових продуктів, оскільки він міцний і термостійкий.

Упаковка харчових продуктів, що містить бамбук, включає переносні ланч-бокси з бамбуковими кришками, бамбукові хлібниці та бамбукові миски для сервірування.

Важливо пам'ятати, що харчові контейнери, виготовлені з бамбука або інших рослинних волокон, менш міцні, ніж скло або нержавіюча сталь

Види пластику, яких слід уникати

Звичайні пластики містять багато добавок, таких як стабілізатори, пластифікатори та антипірени.

Ці пластикові вироби на основі нафти не розкладаються біологічно, тобто не розкладаються на природні речовини.

Натомість вони розпадаються на фрагменти, відомі як мікро та нанопластики, які забруднюють навколишнє середовище та загрожують природним екосистемам і здоров’ю людини.

Соломинки, пляшки з-під напоїв, кришки від пляшок та поліетиленові пакети є найпоширенішими неекологічними речами, яке неналежним чином утилізовують.

Широке використання одноразових контейнерів для виносу їжі сприяє утворенню великої кількості відходів, що призводить до забруднення навколишнього середовища та токсинів.

Вплив на організм людини

Існують певні факти про шкідливий вплив будь-якого поліетилену на організм людини: