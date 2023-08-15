"Щоб Путіна не було": 5-річний українець за допомогою свого таланту допомагає ЗСУ

Що відомо про волонтера

За словами мами хлопчика Яни Компанієць, усі зібрані кошти спрямували на "Армію дронів".

"Щоб Україна перемогла і щоб Путіна не було", - розповів волонтер про своє бажання допомагати Збройним Силам України.

Тимофій Компанієць (фото: suspilne.media)

Він зазначив, що малює картини і збирає гроші для військових.

"Я людей запрошував підходити, купувати будь-що за будь-які гроші, і все піде на ЗСУ", - додав він.

Найбільше він любить малювати військову техніку та комах

Ініціювала виставку та продаж робіт мама хлопчика. Для цього зібрала картини, намальовані ним за два роки відвідування мистецької студії.

Зокрема, хлопчик бачив як усі допомагають армії і сам хотів, але не знав як.

"Я дивлюсь - а стопка робіт у нього більшає і більшає і немає де у квартирі їх вже складати, - зазначила мама хлопчика.

Яна Компанієць з сином (фото: скриншот)

Скільки вже вдалось зібрати

Вже вдалось продати понад 15 картин. Зокрема, у їхній сім’ї постійно говорять про війну та українських військових, тому хлопчик дуже хотів допомагати воїнам.

"Ми зібрали 2,5 тисячі й ще 200 гривень нам прислали на карту. І ми все це відправили в "Дії" на "Армію дронів". Наші діти не збирають на вбивства, я йому це завжди наголошую. Наші діти збирають гроші на життя, за їхнє життя, за життя їхніх батьків, дідусів, татусів, мам, щоб більше людей повернулося живими" - розповіла жінка.

Також продавати картини хлопчику допомагала його викладач з мистецької студії Юлія.

"Він був одним із моїх перших учнів-дошкільнят. Я знаю, що він займається і кінним спортом, і тенісом, і футболом, тобто дуже багато всього. А мистецтво - це те, що його розкрило з іншого боку", - сказала Юлія.

Тимофій Компанієць з викладачем з мистецької студії (фото: suspilne.media)