Іринка у свої 7 років купила кілька авто і тепловізорів для ЗСУ: що робить дівчинка
Іринці Васильєвій з Рівного усього 7 років, а вона зробила задля перемоги України більше, ніж деякі дорослі. Дівчинка втратила тата на війні минулоріч, але продовжує допомагати армії.
Що відомо про дівчинку, і як долучитися до зборів на перемогу - в матеріалі Styler далі.
Хто така Іринка Васильєва
У свої 7 вона купила кілька автівок та тепловізорів для військових. За волонтерство має нагороди від Міноборони і стала символом цілої бригади.
Дівчинка має позивний "Янгол", і нещодавно бійці подарували їй справжню військову форму з шевроном "Найкращий командир".
Іринка виготовляє прикраси і продає їх на різних благодійних ярмарках, а також збирає кошти на потреби Сил Оборони.
Ірина Васильєва (фото: instagram.com/vasilevaira1522)
Дівчинка втратила на війні тата
Іринка у 2022 році втратила тата, який боронив Україну з 2014 року.
Тато Іринки Олександр Васильєв був старшим лейтенантом. Офіцер закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові і служив у складі окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Він загинув минулого року під час оборони Миколаївщини. Дівчинка пам'ятає про тата і допомагає військовим, наближаючи Перемогу.
@anna1_anna Знайомтеся з Іринкою. Якщо комусь цікаво, то ось її інстаграм vasilevaira1522 #славаукраїні #героямслава #волонтер #іринкавасильєва #зсутоп #махно Inspiring Cinematic (Cover) - Pieeto musik
Як долучитися до зборів Іринки
Можна придбати прикраси, замовивши через Instagram.
Номер картки для допомоги ЗСУ: 5168752024144266
Або на "банку": send.monobank.ua/jar/5w8dgiD2uk
Раніше ми писали, що онкохвора 11-річна Марійка малює та продає картини, щоб допомогти ЗСУ.