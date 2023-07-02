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Іринка у свої 7 років купила кілька авто і тепловізорів для ЗСУ: що робить дівчинка

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Рівне, Неділя 02 липня 2023 16:35
Іринка у свої 7 років купила кілька авто і тепловізорів для ЗСУ: що робить дівчинка 7-річна Ірина Васильєва (фото: instagram.com/vasilevaira1522)
Автор: Світлана Мащенко

Іринці Васильєвій з Рівного усього 7 років, а вона зробила задля перемоги України більше, ніж деякі дорослі. Дівчинка втратила тата на війні минулоріч, але продовжує допомагати армії.

Що відомо про дівчинку, і як долучитися до зборів на перемогу - в матеріалі Styler далі.

Хто така Іринка Васильєва

У свої 7 вона купила кілька автівок та тепловізорів для військових. За волонтерство має нагороди від Міноборони і стала символом цілої бригади.

Дівчинка має позивний "Янгол", і нещодавно бійці подарували їй справжню військову форму з шевроном "Найкращий командир".

Іринка виготовляє прикраси і продає їх на різних благодійних ярмарках, а також збирає кошти на потреби Сил Оборони.

Іринка у свої 7 років купила кілька авто і тепловізорів для ЗСУ: що робить дівчинка

Ірина Васильєва (фото: instagram.com/vasilevaira1522)

Дівчинка втратила на війні тата

Іринка у 2022 році втратила тата, який боронив Україну з 2014 року.

Тато Іринки Олександр Васильєв був старшим лейтенантом. Офіцер закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові і служив у складі окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Він загинув минулого року під час оборони Миколаївщини. Дівчинка пам'ятає про тата і допомагає військовим, наближаючи Перемогу.

@anna1_anna Знайомтеся з Іринкою. Якщо комусь цікаво, то ось її інстаграм vasilevaira1522 #славаукраїні #героямслава #волонтер #іринкавасильєва #зсутоп #махно Inspiring Cinematic (Cover) - Pieeto musik

Як долучитися до зборів Іринки

Можна придбати прикраси, замовивши через Instagram.

Номер картки для допомоги ЗСУ: 5168752024144266

Або на "банку": send.monobank.ua/jar/5w8dgiD2uk

Раніше ми писали, що онкохвора 11-річна Марійка малює та продає картини, щоб допомогти ЗСУ.

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