Іринка у свої 7 років купила кілька авто і тепловізорів для ЗСУ: що робить дівчинка

Іринці Васильєвій з Рівного усього 7 років, а вона зробила задля перемоги України більше, ніж деякі дорослі. Дівчинка втратила тата на війні минулоріч, але продовжує допомагати армії.

Що відомо про дівчинку, і як долучитися до зборів на перемогу - в матеріалі Styler далі.

Хто така Іринка Васильєва

У свої 7 вона купила кілька автівок та тепловізорів для військових. За волонтерство має нагороди від Міноборони і стала символом цілої бригади.

Дівчинка має позивний "Янгол", і нещодавно бійці подарували їй справжню військову форму з шевроном "Найкращий командир".

Іринка виготовляє прикраси і продає їх на різних благодійних ярмарках, а також збирає кошти на потреби Сил Оборони.

Ірина Васильєва (фото: instagram.com/vasilevaira1522)

Дівчинка втратила на війні тата

Іринка у 2022 році втратила тата, який боронив Україну з 2014 року.

Тато Іринки Олександр Васильєв був старшим лейтенантом. Офіцер закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові і служив у складі окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Він загинув минулого року під час оборони Миколаївщини. Дівчинка пам'ятає про тата і допомагає військовим, наближаючи Перемогу.

Як долучитися до зборів Іринки

Можна придбати прикраси, замовивши через Instagram.

Номер картки для допомоги ЗСУ: 5168752024144266

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