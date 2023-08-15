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"Чтобы Путина не было": 5-летний украинец с помощью своего таланта помогает ВСУ

Украинец помогает ВСУ (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Смела Черкасской области живет 5-летний Тимофей Компаниец, который помогает ВСУ. В частности, он уже продал 15 картин и передал на нужды армии 2 700 гривен.

Об этом сообщает Суспільне.

Что известно о волонтере

По словам мамы мальчика Яны Компаниец, все собранные средства направили на "Армию дронов".

"Чтобы Украина победила и чтобы Путина не было", - рассказал волонтер о своем желании помогать Вооруженным Силам Украины.

Тимофей Компаниец (фото: suspilne.media)

Он отметил, что рисует картины и собирает деньги для военных.

"Я людей приглашал подходить, покупать что угодно за любые деньги, и все пойдет на ВСУ", - добавил он.

Больше всего он любит рисовать военную технику и насекомых

Инициировала выставку и продажу работ мама мальчика. Для этого собрала картины, нарисованные им за два года посещения художественной студии.

В частности, мальчик видел, как все помогают армии и сам хотел, но не знал как.

"Я смотрю - а стопка работ у него увеличивается и увеличивается и негде в квартире их уже складывать, - отметила мама мальчика.

Яна Компаниец с сыном (фото: скриншот)

Сколько уже удалось собрать

Уже удалось продать более 15 картин. В частности, в их семье постоянно говорят о войне и украинских военных, поэтому мальчик очень хотел помогать воинам.

"Мы собрали 2,5 тысячи и еще 200 гривен нам прислали на карту. И мы все это отправили в "Дия" на "Армию дронов". Наши дети не собирают на убийства, я ему это всегда подчеркиваю. Наши дети собирают деньги на жизнь, за их жизнь, за жизнь их родителей, дедушек, пап, мам, чтобы больше людей вернулось живыми" - рассказала женщина.

Также продавать картины мальчику помогала его преподаватель из художественной студии Юлия.

"Он был одним из моих первых учеников-дошкольников. Я знаю, что он занимается и конным спортом, и теннисом, и футболом, то есть очень много всего. А искусство - это то, что его раскрыло с другой стороны", - сказала Юлия.

Тимофей Компаниец с преподавателем из художественной студии (фото: suspilne.media)

 

Ранее мы сообщали, что украинка в свои 7 лет купила несколько авто и тепловизоров для ВСУ.

Также мы писали, что украинец, которого не взяли в армию, необычным способом поддерживает ВСУ.

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