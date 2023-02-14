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Українець, якого не взяли в армію, незвичним способом підтримує ЗСУ: що він робить

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Вінницька область, Вівторок 14 лютого 2023 12:28
Українець, якого не взяли в армію, незвичним способом підтримує ЗСУ: що він робить Українець робить патріотичні малюнки на снігу (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Козятин Вінницької області місцевий житель малює різноманітні велетенські написи на снігу, щоб підтримати ЗСУ. Це він вирішив робити після того, як його не взяли в армію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Що робить чоловік

На стадіоні 73-річний Петро Чорний постійно старанно вимальовує велетенські літери зі снігу. Робить він це за допомогою лопати.

"На око, ну дивіться інтервал же є, по складах, по буквах, між буквами відстань однакова, щоб була", - розповідає чоловік.

Українець, якого не взяли в армію, незвичним способом підтримує ЗСУ: що він робитьПетро Чорний (скриншот)

Перше снігове гасло Петра було: "ЗСУ - наша надія і опора". Малював він його кілька годин. Потім він на нього подивився згори та зрозумів, що треба писати ще.

"Вчора вже помилку зробив, літеру попустив, жінка дзвонить і каже дивись, бо ти попустив. Вертаюсь і засипаю", - каже Петро.

Українець, якого не взяли в армію, незвичним способом підтримує ЗСУ: що він робить

Петро Чорний (скриншот)

Головним критиком є дружина Галина, яка уважно стежить за творчістю чоловіка з вікна 9 поверху.

"Він дуже цікавиться цим усім, він за мир, за перемогу, за Україну, це в нього дуже все на думці", - переконує вона.

Як реагують люди

Сусіди пишаються чоловіком та кажуть, що немає такої людини в будинку, яка його не знає. Навіть діти бігають на 9 поверх, щоб просто прочитати напис.

Українець, якого не взяли в армію, незвичним способом підтримує ЗСУ: що він робитьУкраїнець робить патріотичні написи на снігу (скриншот)

Коли почалось повномасштабне вторгнення, то колишній залізничник Петро хотів йти на фронт, і засмутився, що у військкоматі відмовили. Тому він став підтримувати співвітчизників. Писати гасла він може годинами, аби тільки сніг був.

Навіть коли сніг зійде, чоловік всеодно продовжує писати. Віру у перемогу він хоче висіяти на величезній клумбі перед будинком. Тоді ця віра, каже чоловік, заквітне чорнобривцями та мальвами.

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