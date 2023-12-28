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Що приготувати на Новий рік, щоб не нашкодити здоров'ю

Як правильно готувати страви на Новий рік (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На Новий рік усі готують страви, які не зовсім корисні для здоров'я. Варто дотримуватись принципів тарілки здорового харчування, і це нескладно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Яке м'ясо краще обрати

Варто обирати для приготування основної страви м’ясо птиці або телятину. Фахівці кажуть, що біле м’ясо корисніше за червоне.

Люди, які регулярно їдять червоне м’ясо, можуть мати вищий ризик розвитку цукрового діабету 2 типу. Ті, хто часто споживає оброблене м’ясо, як-от бекон, хот-доги, мають ще вищий ризик.

Віддати перевагу варто морській рибі. Такі страви рекомендовано їсти 2-3 рази на тиждень. 

Які салати приготувати

До того ж обов’язково потрібно включити до меню овочі та бобові. Щоденна рекомендована порція овочів та фруктів - 400-600 г. Легкі салати з капустою, огірками чи листям салату прекрасно доповнять основні страви.

На гарнір варто приготувати цільнозернову кашу - гречку, нешліфований рис тощо. Якщо готуєте пасту, використовуйте тверді сорти пшениці.

Чого уникати

Важливо обмежити споживання оброблених продуктів з великим вмістом жиру, солі та цукру. Йдеться про ковбаси, копчені продукти, соуси.

Такі продукти стимулюють переїдання, а отже, не несуть користі для організму.  Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим вживати не більше за 5 грамів солі на день - це неповна чайна ложка.

Медики зазначили, що за даними досліджень, майже 90% українців споживають удвічі більше солі, ніж рекомендує ВООЗ.

 

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