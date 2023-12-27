Чого варто позбутися, щоб зробити новий рік успішним

Наприкінці року, зазвичай, виникає бажання позбутися всіх своїх тягарів. І це можна робити різними способами, у кожного з нас він свій. Але є дещо, що має кожен і цього варто позбутися до Нового року.

Про те, чого саме має встигнути позбутися кожен з нас, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Purport в Instagram.

Чого варто позбутися, для успішного нового року

Існує корисна традиція - позбутися непотрібного напередодні нового року, але це стосується не лише фізичних речей, предметів та старого одягу. Є список того невідчутного, що варто залишити в минулому, заради того, щоб увійти в новий рік з потужною енергією та продуктивністю.

Це стосується нашого морального та ментального, наші почуття, нав’язливі думки, почуття, які вже не несуть для нас жодної користі, старі образи на себе і на людей. Іноді й самих людей, які вже не грають ролі в нашому житті, але присутні у пам’яті й заважають рухатися далі.

Минулі невдачі

Не все завжди йде за планом, і це абсолютно нормально. Пам'ятайте досвід, який ви отримали, та вивчені уроки.

Думки про те, що інші роблять більше

Ваш ритм - це ваш шлях. Ніколи не порівнюйте себе з іншими. Вам важливо працювати у своєму власному темпі, адже кожен має свій унікальний шлях до успіху, який не піддається порівнянню. Але й успіх у кожного свій.

Відчуття провини за те, що не зробили

Усе незроблене залишається в минулому. Наберіться сміливості та складіть план, що ви хотіли б зробити в наступному році, але підійдіть до нового списку більш відповідально та конкретизуйте власні бажання. Це допоможе вам не сходити з дистанції.

Старі списки справ

Перегляньте, що ви планували зробити цього року. Можливо, є справи, цілі які втратили свою актуальність через зміну обставин або через те, що змінились ви й ваші пріоритети - їх варто позбутися. Натомість складіть новий перелік, який буде відповідати пріоритетам.