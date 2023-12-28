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Як відзначають Новий рік у Польщі: традиції та святкові страви

Четвер 28 грудня 2023 08:35
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Як відзначають Новий рік у Польщі: традиції та святкові страви Фото: Святкування Нового року у Польщі (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Новий рік у Польщі відзначають яскраво і з веселощами. Поляки збираються за святковою вечерею вдома або влаштовують гуляння у місті.

Які традиції святкування Нового року можна побачити у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на groszi.pl.

Новий рік у Польщі – день пам'яті папи Сильвестра I

Прикрашати ялинки і будинки поляки починають ще до Різдва, яке є основним та найважливішим зимовим святом. Новий рік лише є продовженням цих святкувань, хоча поляки не відмовляються від приводу гарно провести час.

31 грудня у Польщі називають святом Сильвестра – на згадку про папу римського Сильвестра I, який помер у цей день у 4 столітті. За легендою, цей святий позбавив світ від старозавітного змія Левіафана. За іншою легендою, папа вилікував імператора Костянтина від прокази.

На відміну від Різдва, Новий рік у Польщі не є обов'язково сімейним святом, його часто святкують із друзями. Багато хто обирає відзначати початок нового року у центрі міста чи клубах, ресторанах або на "Сильвестрових балах".

У Польщі Різдво відзначають у тиші, а новорічна ніч – це гучне свято з феєрверками, масовими гуляннями, танцями та співами, музичними шоу. У сільській місцевості залишилася традиція кататися у санях, запряжених кіньми.

Як відзначають Новий рік у Польщі: традиції та святкові стравиФото: Святкування Нового року у Кракові (gettyimages.com)

Які страви готують на новорічний стіл

У польських домах на новорічний стіл ставлять 12 страв. Якщо на Святвечір готували лише пісні страви, то в новорічну ніч їдять скоромне. Головною та незмінною стравою на святковому столі є гуска чи короп. Якщо це риба, то за традицією луску можуть розкласти у гаманці членів родини, щоб наступний рік пройшов у достатку.

Обов'язкового меню на Новий рік немає. Але на столі найчастіше можна побачити такі страви: борщ з грибами, салати, бігос, тарталетки, м'ясні і сирні нарізки та шоколадний торт. Також традиційним пригощанням у новорічну ніч є смачне печиво з медом та горіхами, яке називається фафернуха.

На столі обов’язково повинно бути шампанське або спеціальний новорічний глінтвейн – гжанець.

Як відзначають Новий рік у Польщі: традиції та святкові стравиФото: Новорічний стіл (pixabay.com)

Що поляки дарують на Новий рік

Основні подарунки поляки вручили своїм рідним на Різдво. На Новий рік подарунки під ялинкою можуть і не з'явитися.

Але ті, хто дарує подарунки, обирають щось гарне та практичне. Жінкам прийнято дарувати гарний одяг, прикраси з бурштину або косметику. Також часто дарують сертифікати. Чоловікам можуть дарувати шкіряні гаманці, капці для дому чи халати. Або ж – речі, зроблені власноруч. Діти отримують іграшки та солодощі.

Нагадаємо, ми писали, як святкують Різдво у Польщі. У традиціях святкування українців та поляків є чимало спільного.

Також ми розповідали, які гуляння влаштовують німці на Новий рік, що готують до святкового столу та які подарунки дарують. Святкування із галасом та веселощами є традицією, яка пов'язана зі середньовічними повір'ями про вигнання злих духів.

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