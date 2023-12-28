Что приготовить на Новый год, чтобы не навредить здоровью

Какое мясо лучше выбрать

Следует выбирать для приготовления основного блюда мясо птицы или телятину. Специалисты говорят, что белое мясо полезнее красного.

Люди, которые регулярно едят красное мясо, могут иметь более высокий риск развития сахарного диабета 2 типа. Те, кто часто потребляет обработанное мясо, как бекон, хот-доги, имеют еще более высокий риск.

Предпочитать стоит морской рыбе. Такие блюда рекомендуется есть 2-3 раза в неделю.

Какие салаты приготовить

К тому же обязательно нужно включить меню овощи и бобовые. Ежедневная рекомендованная порция овощей и фруктов - 400-600 г. Легкие салаты с капустой, огурцами или листьями салата прекрасно дополнят основные блюда.

На гарнир следует приготовить цельнозерновую кашу - гречку, нешлифованный рис и т.д. Если вы готовите пасту, используйте твердые сорта пшеницы.

Чего избегать

Важно ограничить потребление обработанных продуктов с большим содержанием жира, соли и сахара. Речь идет о колбасах, копченых продуктах, соусах.

Такие продукты стимулируют переедание, а следовательно, не приносят пользы для организма. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять не более 5 грамм соли в день - это неполная чайная ложка.

Медики отметили, что по данным исследований почти 90% украинцев потребляют вдвое больше соли, чем рекомендует ВОЗ.