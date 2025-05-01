"Більше не жалкую": Злата Огнєвіч чесно відповіла, чому не хоче мати дітей

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про трансформації, які пережила за останній рік. Артистка зізналася, що не хоче мати дітей. І на це є декілька причин.

Що думає про материнство співачка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв’ю проєкту "Марічка" в YouTube .

"Я більше не жалкую про те, що в мене досі немає дитини. Я бажаю народити дитину, але не так щоб сильно. У мене поки що цей гештальт закритий племінником. От реально - мені племінника достатньо", - зізналася вона.

Артистка вважає, що ставати мамою варто лише тоді, коли цього хочеться всім серцем. На таку думку її зокрема наштовхнула сестра.

"Як мені сказала моя сестра: "Златочка, ти маєш народжувати дитину тільки тоді, коли ти цього хочеш всім своїм серцем, тілом і жіночим єством. Якщо ти хочеш цього тільки наполовину або не впевнена - не йди на цей крок", - поділилася вона.

Огнєвіч пояснила, чому не хоче бути мамою (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Був час, коли співачка думала про усиновлення. Проте на такий крок, вважає, варто йти лише зі своїм партнером.

"Я також думала про це. Але все-таки, на мою думку, це треба робити з партнером, удвох. Тому що в цієї дитини все ж таки має бути батько і мама - це моя думка. Звичайно, в ідеалі, в цієї дитини має бути хоча б хтось: або батько, або мама, яка буде любити та купати в цій любові. Це розкіш для дітей з дитячого будинку. Це непроста тема", - зауважила вона.

Останній рік став для Огнєвіч періодом внутрішньої трансформації. Був час, коли вона страждала через відсутність власної родини. Проте зараз відпустила цю тугу.

"Я пережила свою тугу за тим, що в мене не сталася родина в моєму житті та дитина", - підкреслила вона.

Огнєвіч обрала бути чайлдфрі (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Тепер Злата каже: дітей мати не хоче, оскільки це велика відповідальність. Вона цінує свою свободу й водночас боїться приносити нове життя у жорстокий світ.

"Так, у мене немає дітей, але я все-таки бачу кейси, що таке дитина: це хвороби, це дитячий садочок, це друзі, це якісь травми… Потім починається школа - булінг у школі. Та я це все пройшла. Боже мій… І народжувати в цей жорстокий світ дитину? Щоб потім за неї боліло серце?" - пояснила вона.

Ще однією причиною для Злати стали реалії війни.

"Скільки людей виїхало з України та вивезло своїх дітей, тому що приходять в жах тільки від думки, що щось, не дай Боже, трапиться з дитиною. А я приходжу в жах від самої думки, що от я народжу дитину і з нею щось трапиться. От уже на цьому етапі думок у мене всередині стається стоп. Я не хочу цих страждань", - розповіла зірка.

Огнєвіч також поділилася, що до її народження в родині сталася страшна трагедія, яка теж зокрема вплинула на ставлення до материнства. Мама співачки втратила 6-річного сина. Хлопчик потонув в Кривому Розі на річці.