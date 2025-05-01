"Больше не жалею": Злата Огневич честно ответила, почему не хочет иметь детей

Украинская певица Злата Огневич рассказала о трансформациях, которые пережила за последний год. Артистка призналась, что не хочет иметь детей. И на это есть несколько причин.

Что думает о материнстве певица, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью проекта "Маричка" в YouTube .

"Я больше не сожалею о том, что у меня до сих пор нет ребенка. Я желаю родить ребенка, но не так чтобы сильно. У меня пока этот гештальт закрыт племянником. Вот реально - мне племянника достаточно", - призналась она.

Артистка считает, что становиться мамой стоит только тогда, когда этого хочется всем сердцем. На такую мысль ее в частности натолкнула сестра.

"Как мне сказала моя сестра: "Златочка, ты должна рожать ребенка только тогда, когда ты этого хочешь всем своим сердцем, телом и женским существом. Если ты хочешь этого только наполовину или не уверенна - не иди на этот шаг", - поделилась она.

Огневич объяснила, почему не хочет быть мамой (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Было время, когда певица думала об усыновлении. Однако на такой шаг, считает, стоит идти только со своим партнером.

"Я также думала об этом. Но все-таки, по моему мнению, это надо делать с партнером, вдвоем. Потому что у этого ребенка все же должен быть отец и мама - это мое мнение. Конечно, в идеале, у этого ребенка должен быть хотя бы кто-то: или отец, или мама, которая будет любить и купать в этой любви. Это роскошь для детей из детского дома. Это непростая тема", - отметила она.

Последний год стал для Огневич периодом внутренней трансформации. Было время, когда она страдала из-за отсутствия собственной семьи. Однако сейчас отпустила эту тоску.

"Я пережила свою тоску по тому, что у меня не случилась семья в моей жизни и ребенок", - подчеркнула она.

Огневич выбрала быть чайлдфри (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Теперь Злата говорит: детей иметь не хочет, поскольку это большая ответственность. Она ценит свою свободу и одновременно боится приносить новую жизнь в жестокий мир.

"Да, у меня нет детей, но я все-таки вижу кейсы, что такое ребенок: это болезни, это детский сад, это друзья, это какие-то травмы... Потом начинается школа - буллинг в школе. Да я это все прошла. Боже мой... И рожать в этот жестокий мир ребенка? Чтобы потом за него болело сердце?" - объяснила она.

Еще одной причиной для Златы стали реалии войны.

"Сколько людей выехало из Украины и вывезло своих детей, потому что приходят в ужас только от мысли, что что-то, не дай Бог, случится с ребенком. А я прихожу в ужас от самой мысли, что вот я рожу ребенка и с ним что-то случится. Вот уже на этом этапе мыслей у меня внутри происходит стоп. Я не хочу этих страданий", - рассказала звезда.

Огневич также поделилась, что до ее рождения в семье произошла страшная трагедия, которая тоже в частности повлияла на отношение к материнству. Мама певицы потеряла 6-летнего сына. Мальчик утонул в Кривом Роге на реке.