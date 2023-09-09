Щоб не "попасти на гроші". Як правильно обрати житло для довгострокової оренди: поради експертів

Будинок чи квартира?

На перший погляд, це питання є досить простим, адже ви чітко розумієте свої потреби та габарити помешкання відповідно до них. Але для тих читачів, хто ще не визначився, перерахуємо головні переваги та недоліки квартир і приватних будинків.

Будинок: переваги

приватність території

простір і свіже повітря

фрукти та овочі з власного саду/городу

дозвілля та вечірки з друзями на свіжому повітрі

паркування автомобіля

відокремленість від сусідів

Будинок: недоліки

догляд за будинком забирає багато часу

обслуговування будинку та комунікацій більш затратно в порівнянні з квартирами

більші витрати на паливо для автомобіля та час на дорогу до роботи, школи, садочка, якщо це заміський будинок

безпека обходиться дорожче (сигналізація, приватна охорона тощо)

потрібна інфраструктура може бути далеко розташована

взимку іноді недостатньо розчищена від снігу дорога до будинку

Квартира: переваги

вся інфраструктура поряд 24/7

надійна і дешевша безпека (консьєрж-сервіси, домофон і тощо)

швидка доступність до роботи, школи, садочку

нижчі рахунки за комунальні послуги, адже ви менше витрачаєте

Квартира: недоліки

низька якість навколишнього середовища, загазованість

шум від доріг

недостатня кількість паркувальних місць біля будинку

можлива недостатня шумоізоляція

немає власної приватної території для відпочинку, лише загальне користування місцями відпочинку

Зважаючи на ці переліки, вам потрібно визначитися з пріоритетністю потреб.

Обов'язково дізнавайтеся якомога більше інформації про помешкання перед підписанням договору (фото: Freepik)

На що звертати увагу під час вибору

Крім традиційних факторів вибору, таких як вартість та умови оренди, ремонт, умови проживання, кількість кімнат тощо, власник порталу нерухомості Country.ua Руслан Салівон радить звертати увагу на таке:

Локація. Якщо людина прив'язана до роботи, то житло повинне бути в 15-20-хвилинній пішій чи транспортній доступності. Якщо діти ходять в школу, то житло повинне бути біля школи. Це значно зекономить ваш час.

Якщо людина прив'язана до роботи, то житло повинне бути в 15-20-хвилинній пішій чи транспортній доступності. Якщо діти ходять в школу, то житло повинне бути біля школи. Це значно зекономить ваш час. Інфраструктура. Тут залежно від того, що вас цікавить: парки, магазини, супермаркети, місця для відпочинку, занять спортом. Якщо є авто, потрібна стоянка.

Тут залежно від того, що вас цікавить: парки, магазини, супермаркети, місця для відпочинку, занять спортом. Якщо є авто, потрібна стоянка. Автономність. Чи є в майбутньому будинку генератор для ліфтів, опалення, світла тощо чи інші джерела живлення? Чи є автономна котельня? Поцікавтеся цим у власника квартири.

Чи є в майбутньому будинку генератор для ліфтів, опалення, світла тощо чи інші джерела живлення? Чи є автономна котельня? Поцікавтеся цим у власника квартири. Документи. Обов'язково необхідно перевіряти документи, які засвідчують право власності на житло.

Додамо також, що важливими показниками можуть стати сусіди. Якщо ви не любите багато галасу за сусідньою стінкою, тоді відразу цікавтеся або шумоізоляцією, або тим, які у вас сусіди.

Натомість краще не укладати договір оренди із сумнівним власником, а також якщо житло перебуває в іпотеці чи розміщене в будинку, який не введений в експлуатацію.

Послуги рієлтора: брати чи не брати?

"Оренда квартири через агентство більше безпечно, але потрібно вибрати достойну компанію. Обираючи агентство нерухомості, краще орієнтуватися на живі відгуки та рекомендації. Не ведіться на низькі комісійні, навряд чи за них буде наданий якісний сервіс", - радить представниця міжнародної компанії RE/MAX в Україні Юлія Лесик.

Але чи користуватися послугами рієлтора, це ваш вибір. Орендувати квартиру ви зможете й без допомоги, проте експерт наголошує, що при цьому доведеться самостійно:

шукати нерухомість, яка підходить під ваші параметри

домовлятися з власниками про перегляди

перевіряти документи

шукати грамотний договір оренди, який передбачить всі нюанси й унеможливить виникнення суперечок

Як діють шахраї

Юлія Лесик розповідає, що зараз найпопулярніша схема така: шахрай орендує квартиру подобово, яку здають відразу багатьом орендарям чи беруть завдатки за оренду від багатьох, а далі зникають.

Проте далі сценарій може розвиватися по-різному, і це вже зовсім інші схеми. Ключі можуть просто не підійти до замка, за деякий час з'явиться справжній власник чи ваші речі зникнуть з квартири.

"Тому важливо перевірити документи власника, документи на квартиру, інформацію про всіх осіб, місце проживання яких зареєстровано у квартирі. Особливу увагу звернути на наявність неповнолітніх дітей. Попросіть власника показати квитанції чи електронні оплати за комунальні послуги", - наголошує експерт.