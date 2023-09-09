Щоб не "попасти на гроші". Як правильно обрати житло для довгострокової оренди: поради експертів

Оренда завжди була популярним розв'язанням житлового питання, адже це не прив'язує вас до одного місця проживання. Та разом із тим у цьому є й свої ризики, тому важливо вміти обирати житло під свої потреби.
Styler розпитав експертів, на що звертати увагу при виборі житла для довгострокової оренди.
На перший погляд, це питання є досить простим, адже ви чітко розумієте свої потреби та габарити помешкання відповідно до них. Але для тих читачів, хто ще не визначився, перерахуємо головні переваги та недоліки квартир і приватних будинків.
Будинок: переваги
Будинок: недоліки
Квартира: переваги
Квартира: недоліки
Зважаючи на ці переліки, вам потрібно визначитися з пріоритетністю потреб.
Обов'язково дізнавайтеся якомога більше інформації про помешкання перед підписанням договору (фото: Freepik)
Крім традиційних факторів вибору, таких як вартість та умови оренди, ремонт, умови проживання, кількість кімнат тощо, власник порталу нерухомості Country.ua Руслан Салівон радить звертати увагу на таке:
Додамо також, що важливими показниками можуть стати сусіди. Якщо ви не любите багато галасу за сусідньою стінкою, тоді відразу цікавтеся або шумоізоляцією, або тим, які у вас сусіди.
Натомість краще не укладати договір оренди із сумнівним власником, а також якщо житло перебуває в іпотеці чи розміщене в будинку, який не введений в експлуатацію.
"Оренда квартири через агентство більше безпечно, але потрібно вибрати достойну компанію. Обираючи агентство нерухомості, краще орієнтуватися на живі відгуки та рекомендації. Не ведіться на низькі комісійні, навряд чи за них буде наданий якісний сервіс", - радить представниця міжнародної компанії RE/MAX в Україні Юлія Лесик.
Але чи користуватися послугами рієлтора, це ваш вибір. Орендувати квартиру ви зможете й без допомоги, проте експерт наголошує, що при цьому доведеться самостійно:
Юлія Лесик розповідає, що зараз найпопулярніша схема така: шахрай орендує квартиру подобово, яку здають відразу багатьом орендарям чи беруть завдатки за оренду від багатьох, а далі зникають.
Проте далі сценарій може розвиватися по-різному, і це вже зовсім інші схеми. Ключі можуть просто не підійти до замка, за деякий час з'явиться справжній власник чи ваші речі зникнуть з квартири.
"Тому важливо перевірити документи власника, документи на квартиру, інформацію про всіх осіб, місце проживання яких зареєстровано у квартирі. Особливу увагу звернути на наявність неповнолітніх дітей. Попросіть власника показати квитанції чи електронні оплати за комунальні послуги", - наголошує експерт.
До речі, раніше ми розповідали, які пункти обов'язково повинні бути в договорі про оренду.
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