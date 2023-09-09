Чтобы не "попасть на деньги". Как правильно выбрать жилье для долгосрочной аренды: советы экспертов

Аренда всегда была популярным решением жилищного вопроса, ведь это не привязывает вас к одному месту жительства. Но вместе с тем в этом есть свои риски, поэтому важно уметь выбирать жилье под свои нужды.
Styler расспросил экспертов, на что обращать внимание при выборе жилья для долгосрочной аренды.
На первый взгляд, этот вопрос достаточно простой, ведь вы четко понимаете свои потребности и габариты помещения в соответствии с ними. Но для тех читателей, кто еще не определился, перечислим главные преимущества и недостатки квартир и частных домов.
Дом: преимущества
Дом: недостатки
Квартира: преимущества
Квартира: недостатки
Принимая во внимание эти перечни, вам нужно определиться с приоритетностью потребностей.
Обязательно узнавайте как можно больше информации о помещении перед подписанием договора (фото: Freepik)
Кроме традиционных факторов выбора, таких как стоимость и условия аренды, ремонт, условия проживания, количество комнат, владелец портала недвижимости Country.ua Руслан Саливон советует обращать внимание на следующее:
Добавим, что важными показателями могут стать соседи. Если вы не любите много шума за соседней стенкой, тогда сразу интересуйтесь либо шумоизоляцией, либо тем, какие у вас соседи.
С другой стороны лучше не заключать договор аренды с сомнительным собственником, а также если жилье находится в ипотеке или размещено в доме, который не введен в эксплуатацию.
"Аренда квартиры через агентство безопаснее, но нужно выбрать достойную компанию. Выбирая агентство недвижимости, лучше ориентироваться на живые отзывы и рекомендации. Не ведитесь на низкие комиссионные, вряд ли за них будет предоставлен качественный сервис", - советует представитель международной компании RE/MAX в Украине Юлия Лесик.
Но пользоваться ли услугами риелтора, это ваш выбор. Арендовать квартиру вы сможете и без помощи, однако эксперт подчеркивает, что при этом придется:
Юлия Лесик рассказывает, что сейчас самая популярная схема такая: мошенник арендует квартиру посуточно, которую сдают сразу многим арендаторам или берут задатки за аренду от многих, а потом исчезают.
Однако дальше сценарий может развиваться по-разному, и это уже совсем другие схемы. Ключи могут просто не подойти к замку, через некоторое время появится настоящий владелец или ваши вещи исчезнут из квартиры.
"Поэтому важно проверить документы владельца, документы на квартиру, информацию обо всех людях, место жительства которых зарегистрировано в квартире. Особое внимание обратить на наличие несовершеннолетних детей. Попросите владельца показать квитанции или электронные оплаты за коммунальные услуги", - отмечает эксперт.
Кстати, раньше мы говорили, какие пункты обязательно должны быть в договоре об аренде.
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