Що буде з ринком оренди квартир в Києві перед прогнозованими осінньо-зимовими блекаутами

Нерідко й сьогодні українці вибирають Київ для початку нового шляху чи короткострокових поїздок. Згідно з даними аналітиків, за літній період кількість нових пропозицій на оренду в столиці зменшилася на 6%. Водночас ціна на помешкання виросла на 5,75% у порівнянні до травня 2023 року…

Планування переїзду в іншу квартиру або місто завжди досить ресурсозатратний процес: сили, час, гроші та адаптація. Дехто місяцями продумує всі деталі, а хтось змушений рухатися в невідомість через надскладні умови життя у війні.

Так, орендувати квартиру в Києві зараз - мрія багатьох українців. Але що ж очікує нас далі? Про це Styler розповів продакт-менеджер маркетплейсу DIM.RIA Віталій Поберезький.

Що із цінами на оренду сьогодні

Ціни на оренду житла в Києві (та й загалом в Україні) у 2023 році змінюються циклічно та поступово.

До прикладу, однокімнатна квартира у Київській області, не враховуючи столицю, в червні коштувала 8 657 грн, що лише на 1,44% більше, ніж у травні. Поки весняний сезон на цій території позначався коливанням ціни на таку ж квадратуру у межах 20%.

У столиці вартість орендованих апартаментів у попередньому місяці складала 17 383 грн і вона зросла на 5,75% порівнюючи з травнем.

"Звісно, якщо аналізувати ціни у 2022 році - важким роком для українців і майже всіх сфер діяльності, включно з нерухомістю, то вони зросли майже на 41%", - говорить Поберезький.

При цьому, каже експерт, іноді орендодавці пропонують нижчу ціну, щоб швидко здати квартиру, та потім різко підвищують її або мають проблеми з квартирантами.

Часом також завищують вартість, позбавляючи себе довгострокового орендатора, адже ринок швидко змінюється і люди шукають вигідніші умови.

"На мою думку, у випадку довгострокової оренди тимчасові спад або зростання не мають заважати критично мислити й розуміти, що у будь-якому випадку передбачається сплата середньої ціни", - висловлюється аналітик.

Чинники зміни вартості оренди

Раніше (до повномасштабного вторгнення) підвищення цін на оренду повʼязували із сезоном подорожей, початком навчального процесу, порою року.

Зараз обставини інші, проте Поберезький звертає увагу на два основні чинники, які впливають на формування вартості.

Повернення студентів у міста. За інформацією МОН, навчальним закладам рекомендовано повертатися до аудиторного навчання і вказує, що 67,8% закладів освіти можуть забезпечити укриття для учнів та студентів. Останні своєю чергою вибирають повертатися у велике місто, тож і кількість охочих орендувати житло збільшиться. А попит формує вартість.

Очікування зимового періоду. Як-то кажуть: готуй сані влітку, а воза - взимку. Люди, які планують винаймати квартиру, намагаються зробити це завчасно, щоб адаптуватися і підлаштувати свій бюджет до сезону холодів.

Чеклист для оренди у 2023 році

На жаль, повномасштабне вторгнення триває і на зимовий період потрібно себе забезпечити всім необхідним. Вибір житла і до війни був непростим процесом, а зараз - поготів.

На тлі прогнозованих осінньо-зимових блекаутів треба ретельно обирати житло, яке збираєтеся орендувати.

Поберезький дає кілька порад, які допоможуть орендувати максимально комфортне житло і мінімізувати "квартирні страждання" у холодну пору року.

Наявність альтернативних джерел електроенергії

Очевидно, ті пропозиції для оренди, які мають генератори, електростанції або безперебійний доступ до електрики, все ще мають попит. Це впливає на вартість. Деякі мають павербанки або електростанції у власному користуванні, але якщо ні, то цим пунктом не варто нехтувати. Особливо, якщо це дозволяє бюджет.

Наближеність до обʼєктів інфраструктури

Ми хвилюємося за свою родину, життя та, будемо чесні, іноді й за сон. Розміщення квартири у зоні, де є важливі обʼєкти, будуть формувати й ціну. Вона може бути нижча або цим аргументом можна оперувати у переговорах.

Доступ до бомбосховища

Це один із найголовніших аспектів, який прийшов у наше життя минулого року. Як би дивно не звучало, але за безпеку потрібно платити. Часто орендодавці підвищують ціну квартири через те, що є швидкий вихід до укриття.

Поверховість та панорамні вікна

Очевидно, українцям знайома небезпека квартири на верхніх поверхах будинку з розлогим видом на місто. Раніше це було бажанням з картинки у пошуках орендованого дому, а зараз - постійна тривога. Це не означає, що жити там не можна, проте таке житло підвищує рівень хвилювання під час повітряних атак.

"Шкода це усвідомлювати, але у турбулентний час, ми змушені бути мобільними та гнучкими. Безумовно, хочеться зрозумілого майбутнього, але підготувати себе до непередбачуваних обставин необхідно. Складіть список основних вимог до помешкання, щоб визначити свій бюджет. Можна провести попередній аналіз пропозицій оренди для того, щоб зрозуміти співвідношення очікувань і можливостей", - радить експерт.

Як застрибнути у “правильний вагон” і бути вчасним

Пошук апартаментів для оренди триває в середньому від одного до двох місяців.

"Із мого досвіду: до трьох тижнів займає огляд пропозицій, доступних на маркетплейсах. За цей період шукач здійснює кілька переглядів апартаментів. Безспірно, є випадки, коли щастить і знаходиться потрібний варіант уже на цьому етапі, але за теперішніх умов потрібно набратися терпіння для вибору тієї самої квартири", - розповідає аналітик.

Він наголошує на тому, що "хороші пропозиції забирають швидко", тому рекомендує "бути готовим приймати рішення на місці".

"Як показує практика, перші зустрічі з рієлторами не виправдовують очікувань. Тож потрібно діяти впевнено і розважливо: детальний огляд квартири, підписання договору оренди, його завірення у нотаріуса є обовʼязковими", - радить Віталій.

"Ринок оренди житла змінюється так само швидко, як і плине життя в столиці. У підсумку хочу сказати, що для розуміння того, як формується ціна на оренду ми спираємося на актуальні обставини, а з приводу часу - маємо брати до уваги обмежену кількість оголошень та чіткі критерії, які б відповідали наближенню холодного сезону у період агресії Росії", - додає експерт DIM.RIA.