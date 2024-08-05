Щоб не перетворити на склад: 9 речей, які не варто зберігати в гаражі

Інструменти для минулого хобі

Іноді захоплення - наприклад, різьбярство або теніс - можуть з часом минати.

Якщо це так, не варто накопичувати те, до чого нема бажання повертатися - краще спробувати продати інструменти, хоча й з ними важко розлучитися. Інакше колись цінні серцю речі просто припадатимуть пилом.

Старі або зламані предмети побути

Настав час розлучитися з меблями чи іншими предметами побуту, які ви придбали з планом ремонту, але так і не торкнулися їх. Або, навпаки, зі зламаними стільцями, які так ніхто й не полагодив.

Запитайте себе, наскільки ймовірно, що ви дійсно виконаєте це завдання - особливо, якщо вже придбали нові.

Надлишок лопат

Навряд можна використовувати більше ніж одну лопату за раз. Можливо, вам хтось буде допомагати в саду чи прибирати сніг. Тож залиште те, що ви будете використовувати, а решти краще позбутися.

Застаріла електроніка

Технології постійно змінюються, і якщо у вас в гаражі завалялася купа застарілої електроніки, Аманда Бернал з "Peace by Piece Home Services" закликає вас відпустити ці предмети.

Це стосується відеомагнітофонів, DVD-плеєрів, ноутбуків тощо. Звісно, необхідно попередньо перенести особисту інформацію на актуальний носій.

Одяг та взуття

У жодному разі не варто перетворювати гараж на продовження вашої шафи. Одяг та взуття, які там зберігаються, схильні до плісняви або пошкодження.

Якщо ж воно продовжує займати місце в гаражі, настав час знайти новий дім для цих речей.

Ви, безумовно, можете зберегти пам'ятні речі, такі як взуття для футболу або перша ковдра немовляти, але не слід зберігати те, що не потрібно.

Їжа та напої

Гараж також не повинен ставати величезною коморою. Адже ідеальне місце для зберігання запасів харчових продуктів та напоїв - це приміщення з регульованим кліматом.

Хоча більшість консервованих продуктів можуть витримувати високі температури протягом короткого часу, зміни температури можуть вплинути на їхню якість.

Паперові документи

У жодному разі не варто ризикувати втратою важливих документів під впливом таких факторів навколишнього середовища, як волога, спека та шкідники.

Натомість краще зберігайте важливі документи в безпечному місці з контрольованим кліматом. Всі застарілі папери варто подрібнити або викинути.

Стара фарба

Якщо ви не плануєте торкатися напівзаповнених банок з-під фарби найближчим часом, не тримайте їх у гаражі.

Якщо ви вважаєте, що вам потрібно тримати під рукою запасну фарбу, краще відкладіть фарбу, яка вам зараз потрібна, сфотографуйте етикетки та створіть папку на пристрої/папері, щоб запам'ятати потрібний колір.

Будівельні матеріали після ремонту

Незалежно від того, чи попередні власники залишили вам свій мотлох, чи ви нещодавно замінили світильники та кришки вимикачів, навряд вам знадобляться ці старі деталі.

Залишки будівельних матеріалів також можуть опинитися в гаражі - наприклад, плитка, дерево, покриття для підлоги, цемент і т.д. Звільніть місце в гаражі, перемістивши речі на горище або в інше місце для зберігання - або знайдіть їм нового власника.