Чтобы не превратить в склад: 9 вещей, которые не следует хранить в гараже

Инструменты для прошедшего хобби

Иногда увлечения - например, резьба или теннис - могут со временем проходить.

Если это так, не стоит накапливать то, к чему нет желания возвращаться - лучше попытаться продать инструменты, хотя и с ними трудно расстаться. Иначе когда-то ценные сердцу вещи будут просто пылиться.

Старые или сломанные предметы побыть

Пора расстаться с мебелью или другими предметами быта, которые вы приобрели с планом ремонта, но так и не торкнулись их. Или, наоборот, со сломанными стульями, которые так никто и не починил.

Спросите себя, насколько вероятно, что вы действительно выполните эту задачу - особенно, если уже приобрели новые.

Избыток лопастей

Вряд ли можно использовать более одной лопаты за раз. Возможно, вам кто-нибудь будет помогать в саду или убирать снег. Так что оставьте то, что вы будете использовать, а остальных лучше избавиться.

Устаревшая электроника

Технологии постоянно меняются, и если у вас в гараже завалялась куча устаревшей электроники, Аманда Бернал из "Peace by Piece Home Services" призывает вас отпустить эти предметы.

Это касается видеомагнитофонов, DVD-плееров, ноутбуков и т.п. Естественно, нужно предварительно перенести личную информацию на актуальный носитель.

Одежда и обувь

Ни в коем случае не стоит превращать гараж в продолжение вашего шкафа. Одежда и обувь, которые там хранятся, подвержены плесени или повреждению.

Если же оно продолжает занимать место в гараже, пора найти новый дом для этих вещей.

Вы, безусловно, можете сохранить памятные вещи, такие как обувь для футбола или первое одеяло младенца, но не следует хранить то, что не нужно.

Еда и напитки

Гараж также не должен становиться огромной кладовой. Ведь идеальное место для хранения запасов пищевых продуктов и напитков - это помещение с регулируемым климатом.

Хотя большинство консервированных продуктов могут выдерживать высокие температуры в течение короткого времени, изменения температуры могут повлиять на их качество.

Бумажные документы

В любом случае не стоит рисковать потерей важных документов под влиянием таких факторов окружающей среды, как влага, жара и вредители.

Вместо лучше храните важные документы в безопасном месте с контролируемым климатом. Все устаревшие бумаги следует измельчить или выбросить.

Старая краска

Если вы не планируете касаться полузаполненных банок из-под краски в ближайшее время, не держите их в гараже.

Если вы считаете, что нужно держать под рукой запасную краску, лучше отложите краску, которая вам сейчас нужна, сфотографируйте этикетки и создайте папку на устройстве/бумаге, чтобы запомнить нужный цвет.

Строительные материалы после ремонта

Независимо от того, оставили ли вам предыдущие владельцы свой хлам, или вы недавно заменили светильники и крышки выключателей, вряд ли вам понадобятся эти старые детали.

Остатки строительных материалов также могут оказаться в гараже - например, плитка, дерево, напольное покрытие, цемент и т.д. Освободите место в гараже, переместив вещи на чердак или в другое место для хранения - либо найдите им нового владельца.