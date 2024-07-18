6 лайфхаків, які полегшать зберігання купи речей в гаражі чи сараї

Через великий простір такої "комірчини" навіть у найохайніших власників гаражі і сараї іноді стають захаращеними. Однак, є декілька порад, які допоможуть зберігати чистоту і водночас тримати все під рукою.

Про те, які справи з організації простору необхідно зробити влітку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Вбудувати рейку з гачками

Додати стіну рейку з гачками або кілочками - один з варіантів, як зберігати садовий інвентар і не лише.

Додавши дюбелів між вбудованими кілочками, можна відрегулювати відстань так, щоб підвісити на лише мокрі від дощу садові чоботи, а й лопати чи граблі - якщо вони мають перпендикулярну планку на тримачі.

Тримати хімічні речовини окремо

Якщо два засоби для чищення не можна змішувати, їх не слід зберігати разом. Тож засоби можна розподілити по двох контейнерах: один для пральних порошків і відбілювачів, інший - для більш агресивних рідин, засобів для миття унітазів, вікон та аміаку.

Виділити контейнер для вторсировини

Якщо гараж слугує місцем для зберігання старих газет та журналів, які відправляються на перероблювання - для них можна виділити невеликий ящик з коліщатками.

Менші розміри не лише звільнять простір, а й змусять регулярно переглядати непотрібне. Коліщатка на ящику також важливі для зручності - ящик легко пересунути під час прибирання.

Встановити пегборд

Окрім рейки з кілочками, на стіну можна встановити пегборд - перфоровану дошку, яка дозволяє прикріпити на потрібній висоті величезну кількість різноманітних гачків та кріплень для інвентарю.

Для естетичності, пегборд також можна перефарбувати в колір стін гаража чи сараю.

Тримати нитки в лійках

Тримайте неслухняні клубки шпагату на одній лінії у великих алюмінієвих чи пластикових воронках-лійках, які слугують органайзерами та диспенсерами. Воронку необхідно прикріпити до стіни сараю або задньої стінки дверей.

Покладіть у кожну з них клубок шпагату або мотузки; а кінці виведіть через носики - так можна легко відмотати нитку потрібної довжини, без змотування в кубок непотрібного.

Оглядати і чистити горщики для квітів

Щоб теракотові горщики служили рік за роком, за ними потрібно правильно доглядати - а не лише скласти в сараї.

Щоб позбутися залишків ґрунту, які можуть переносити комах або хвороби, шкідливі для нових посадок, особливо для вразливих саджанців, необхідно регулярно дезінфікувати горщики.

Для цього потрібно протирати внутрішню і зовнішню поверхню горщиків водою кімнатної температури і жорсткою щіткою.

Щоб запобігти утворенню небезпечної та небажаної плісняви, дайте горщикам повністю висохнути, перш ніж складати та зберігати їх на полиці в гаражі або сараї.