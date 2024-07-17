11 речей, які ніколи не можна зберігати надворі

Хоча наявність веранди в приватному будинку, сараю або просто гаража - непоганий варіант для зберігання більшої кількості речей, насправді, не все слід тримати в такому місці. Адже дія температури, сонця та вологи псує матеріал.

Пластикові меблі

Хоча у вас може виникнути спокуса залишити пластикові шезлонги або стільці в сараї, на відкритій веранді або в затінку фруктових дерев, згодом ви можете виявити пошкоджену поверхню речей.

Дія тепла і сонячних променів може призвести до того, що пластик і вініл з часом вицвітуть і потріскаються. Тому речі з такого матеріалу краще зберігати в приміщенні, спускати в підвал або ховати у шафу.

Тканини

Одяг, ковдри, спальні мішки, оббивні матеріали тощо завжди слід зберігати в приміщенні. Це пов'язано з тим, що волога, яка легко просочується навіть в сарай під час дощу або снігопаду, з часом спричиняє появу цвілі та грибка на тканинах.

А в спекотні періоди тканина може вицвісти через тривалий вплив сонячних променів. Крім того, комахи, такі як міль, можуть оселитися в речах, харчуючись матеріалом.

Акумулятори

За словами професійних організаторів, акумулятори та батарейки обов'язково слід зберігати в приміщенні, в сухому прохолодному місці, подалі від світла.

Екстремальні температури можуть призвести до того, що батарейки як мінімум втратять заряд, а в гіршому випадку можуть потекти або вибухнути.

Девайси з акумуляторами чи батарейками

Це правило також стосується будь-якого пристрою, що містить батарею, наприклад, іграшок, інструментів та гаджетів, що працюють від батарейок.

Ці предмети також можуть бути пошкоджені під впливом вологи та перепадів температури. Краще зберігайте їх у приміщенні, щоб запобігти появі іржі, корозії та інших пошкоджень.

Газові балони

Газові балони, які зберігається в місці з неконтрольованою температурою - як-от на відкритій веранді влітку чи в сараї - можуть спричинити пожежу через витік або невелику іскру.

Крім цього, під час зростання температури, тиск всередині балону зростає, що може призвести до витоку газу та вибуху.

Фарба

Зберігати фарбу на вулиці - погана ідея. Банки з фарбою, залишені на вулиці, можуть іржавіти, а фарба може зіпсуватися від перепадів температур. Це ж стосується і фарби-аерозолю в балонах - нагріваючись, балончик може вибухнути.

Зберігати фарбу радять в підвалі або гаражі, де температура стабільніша і не впливає на якість чи колір фарби. Це також стосується фарб для дерева, які теж можуть пошкодитися від спеки.

Папери і книги

Якщо у вашому домашньому офісі або на книжкових полицях зараз трохи тісно, краще навести лад замість того, щоб виносити важливі папери на веранду, в гараж чи сарай.

Насамперед під дією вологи та температури папір просто розмокне та вицвіте, що призведе до втрати інформації на ньому.

До того ж деякі комахи люблять ласувати папірцями - наприклад, таргани. Тому краще не забезпечувати комах-шкідників їжею і не псувати улюблені чи важливі паперові матеріали, зберігаючи їх надворі.

Запасні шини

Нестабільні умови - чи то надворі, чи то в сараї - сприяють пошкодженню та псуванню таких важливих речей.

Холод може призвести до замерзання гуми, в той час, як занадто спекотні дні можуть спричинити зсихання. Високий рівень вологості також може скоротити термін експлуатації шин.

Тому краще зберігати запасні шини в сухому підвалі або в сховищі з клімат-контролем.

Електроніка

Якщо ви замислювалися над тим, що робити зі старим комп'ютером або застарілим DVD-програвачем, яким ви більше не користуєтеся, найкраще утилізувати ці предмети належним чином.

Адже абсолютно неїстівні дроти можуть приваблювати мишей. А гризуни - це, мабуть, останнє, з чим ви хотіли б мати справу.

Їжа

Спека - надворі та в сараї - може призвести до того, що консерви зіпсуються до закінчення терміну придатності або замерзнуть у холодні місяці.

А в коробках чи пакетах з крупою, навіть якщо їх ніколи не відкривали, можуть завестися миші та комахи. Якщо продукти зіпсуються, вони можуть спричинити серйозне харчове отруєння при вживанні в їжу.

Пляшки з водою

Ящики з водою можуть займати багато місця - здавалося, чому б не залишити їх надворі? Однак з часом тепло може зруйнувати пластик, що може призвести до вимивання хімікатів у воду, зробивши її небезпечною для пиття.

Крім цього, у сонячні дні пляшка з водою стає лінзою при потраплянні сонячних променів - що може призвести до пожежі.