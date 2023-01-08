Щоб обрати якісний чай, завжди дивіться на ці позначки

Як вибрати смачний чай

Найкраще - листовий чай

В одній пачці всі листочки мають бути однакові за розміром, правильної форми, без корінчиків та іншого.

Розверніть листок (якщо купуєте ваговий чай, це легко зробити). Якщо він розкришується, такий чай краще не купувати - його пересушили або сушили повторно.

Понюхайте. Має бути легкий, приємний аромат. Без запаху плісняви, пилюки чи заліза.

Найкраще - чай без ароматизаторів та інших добавок

Часто різними добавками маскують не надто якісну сировину.

Залийте чай холодною водою. Якщо вода одразу зафарбується, в чай додали барвники.

Подивіться на заварку

Під час заварювання стають помітні корінчики та інше сміття. В якісному листковому чаї їх не має бути.

Плівочка на поверхні чаю - не показник якості. Вона може бути і в неякісних чаях.

Зелений чай може бути гірким, якщо він неякісний або температура води неправильна (правильна - до 85 градусів, у японському - до 75).

Позначки на якісному чаї

Китайський чай

На справжньому китайському чаї не буде напису Made in China. Зазвичай, вказують експортера - China National Tea & NativeProductImport & Export Corp. Він, до речі, єдиний.

Також на китайському чаї є ось такий логотип:

Індійський чай

На ньому має бути такий логотип:

Крім логотипу можуть бути ідентифікатори чайних регіонів:

Цейлонський чай

Це знак якості Державного чайного управління республіки Шрі-Ланка і він гарантує, що чай вирощений на плантації, яка пройшла державну сертифікацію.