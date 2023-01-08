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Чтобы выбрать качественный чай, всегда смотрите эти отметки

Как правильно выбрать чай (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Правильно выбранный чай подарит вам мгновения наслаждения вкусным согревающим напитком, особенно, когда на улице морозная зима. Но нужно знать несколько важных правил.

Об этом в Telegram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Как выбрать вкусный чай

  • Лучше – листовой чай

В одной пачке все листочки должны быть одинаковы по размеру, правильной формы, без корешков и прочего.

Разверните лист (если приобретаете весовой чай, это легко сделать). Если он раскрашивается, такой чай лучше не покупать – его пересушили или сушили повторно.

Понюхайте. Должен быть легкий, приятный аромат. Без запаха плесени, пыли или железа.

  • Лучше всего – чай без ароматизаторов и других добавок

Часто разными добавками маскируют не слишком качественное сырье.

Залейте чай холодной водой. Если вода сразу окрасится, в чай добавили красители.

  • Посмотрите на заварку

Во время заваривания становятся заметны корешки и другой мусор. В качественном листовом чае их не должно быть.

Пленочка на поверхности чая – не показатель качества. Она может быть и в некачественных чаях.

Зеленый чай может быть горьким, если он некачественный или температура воды неправильная (правильная – до 85 градусов, в японском – до 75).

Отметки на качественном чае

  • Китайский чай

На настоящем китайском чае не будет надписи Made in China. Обычно, указывают экспортера – China National Tea & NativeProductImport & Export Corp. Он, кстати, единственный.

Также на китайском чае есть вот такой логотип:

  • Индийский чай

На нем должен быть такой логотип:

Кроме логотипа могут быть идентификаторы чайных регионов:

  • Цейлонский чай

Это знак качества Государственного чайного управления республики Шри-Ланка и он гарантирует, что чай выращен на плантации, прошедшей государственную сертификацию.

Также читайте, как правильно пить чай с лимоном, чтобы получать максимум витамина С.

Кроме того, мы писали, как нельзя варить овощи, чтобы не потерять все витамины.

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