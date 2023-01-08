Чтобы выбрать качественный чай, всегда смотрите эти отметки

Как выбрать вкусный чай

Лучше – листовой чай

В одной пачке все листочки должны быть одинаковы по размеру, правильной формы, без корешков и прочего.

Разверните лист (если приобретаете весовой чай, это легко сделать). Если он раскрашивается, такой чай лучше не покупать – его пересушили или сушили повторно.

Понюхайте. Должен быть легкий, приятный аромат. Без запаха плесени, пыли или железа.

Лучше всего – чай без ароматизаторов и других добавок

Часто разными добавками маскируют не слишком качественное сырье.

Залейте чай холодной водой. Если вода сразу окрасится, в чай добавили красители.

Посмотрите на заварку

Во время заваривания становятся заметны корешки и другой мусор. В качественном листовом чае их не должно быть.

Пленочка на поверхности чая – не показатель качества. Она может быть и в некачественных чаях.

Зеленый чай может быть горьким, если он некачественный или температура воды неправильная (правильная – до 85 градусов, в японском – до 75).

Отметки на качественном чае

Китайский чай

На настоящем китайском чае не будет надписи Made in China. Обычно, указывают экспортера – China National Tea & NativeProductImport & Export Corp. Он, кстати, единственный.

Также на китайском чае есть вот такой логотип:

Индийский чай

На нем должен быть такой логотип:

Кроме логотипа могут быть идентификаторы чайных регионов:

Цейлонский чай

Это знак качества Государственного чайного управления республики Шри-Ланка и он гарантирует, что чай выращен на плантации, прошедшей государственную сертификацию.